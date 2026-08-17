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人資系統結合AI 出勤跟薪資管理更加精確

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
鋒形科技推出全台首款支援MCP的HR系統應用，企業用戶無須額外寫程式，透過後台授權，即可將系統內人員出勤與薪資等數據，安全連結至企業既有ChatGPT與Claude等AI工具。圖/鋒形科技提供
鋒形科技推出全台首款支援MCP的HR系統應用，企業用戶無須額外寫程式，透過後台授權，即可將系統內人員出勤與薪資等數據，安全連結至企業既有ChatGPT與Claude等AI工具。圖/鋒形科技提供

雲端人資管理系統（HR SaaS）業者鋒形科技今日宣布推出全台首款人資系統AI資料串接服務應用，主打一鍵安全串接ChatGPT與Claude，讓人資數據對接AI工作流。

鋒形科技（Femas HR）表示，此次推出全台首款支援MCP的HR系統應用「Femas HR AI connect：AI資料串接服務(MCP Server)」，企業用戶無須額外寫程式，透過後台授權，即可將系統內人員出勤與薪資等數據，安全連結至企業既有ChatGPT與Claude等AI工具。

鋒形科技共同創辦人暨營運長杜俐芊今日指出，企業主管可以透過與慣用AI工具對話提問形式，取得出缺勤盤點、薪資核對、既有人力配置分析等人事數據。

鋒形科技共同創辦人暨執行長李佳鴻則表示，目前多數HR SaaS內建AI功能仍屬「封閉型模組（如單一離職預測或客服助理)」，隨著企業導入企業版生成式AI轉趨普及，人資部門往往因涉及個資，難以將人事數據安全整合至日常工作流中。鋒形科技這項技術的優勢，在於AI資料串接服務將為HR工作者開啟更廣的應用情境：在MCP開放標準下，企業慣用的AI工具可直接讀取人事資料，協助人資快速產出決策所需的分析。

鋒形科技Femas HR採用OpenAI、Google、微軟等全球科技巨頭皆已支援的MCP標準(Model Context Protocol)，率先突破過往系統藩籬，企業無須另聘工程師開發API，只需通過後台授權，即可要求ChatGPT盤點當天出缺勤、加班異常狀況，或請Claude分析既有人力配置、核對薪資數據，將原本需耗時半天的Excel報表整理，縮短為數秒間的對話體驗，大幅提升工作效率。

李佳鴻表示，企業最寶貴資產是「人」，最關鍵人才數據一直掌握在人資手中，真正趨勢應該是「讓企業慣用的AI工具能安全存取人事數據」，「AI資料串接服務」，正是為了減少人資被雜事占用的時間，將人才價值以數據形式帶給高層，成為企業AI轉型真正戰略夥伴。

杜俐芊認為，許多人資主管對AI躍躍欲試，卻受限於缺乏技術背景或資安顧慮，這項產品服務的核心初衷是實現「無痛導入AI工作流」，透過企業級防護、免程式設計等特點，幫助人資主管在無需麻煩工程師情境下向主管或IT部門提案，透過「AI資料串接服務」跨越技術門檻，展示更高深的數據洞察力。

人資 薪資 Claude

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