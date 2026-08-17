致茂客戶追單訂單爆滿產能供不應求 今年成長優於產業

SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展即將登場，近期陸續舉辦展前活動，設備業者營運受關注，量測儀器大廠致茂（2360）受惠於輝達等大客戶持續追單，訂單爆滿且產能供不應求，今年成長動能可望持續優於產業平均。

展望2026年下半年，公司預計強勁的成長動能將持續延續。在半導體業務的推動下，受惠於來自人工智慧（AI）、高速運算（HPC）、特殊應用積體電路（ASIC）的系統級測試（SLT），以及光通訊與共同封裝光學（CPO）的光電測試需求，預期半導體下半年營運表現將優於上半年。

由於AI晶片價值與複雜度持續攀升，也讓測試與量測從幕後支援走向前台，成為先進製程中左右良率、效能與量產速度的關鍵環節。

依據SEMI預告SEMICON Taiwan 2026其中聚焦「精密測試與良率驗證」的測試專區，將涵蓋人工智慧晶片測試、系統級封裝、類比與混合訊號IC測試、記憶體測試等領域，集結量測設備端與測試服務端的產業能量。同期舉辦的先進測試論壇與半導體先進檢測與計量國際論壇兩大國際論壇則將匯聚國內外頂尖領袖與廠商，就前瞻技術與跨域合作深入交流。展會同期舉辦「矽光子國際論壇」、「3DIC全球高峰論壇」與「異質整合國際高峰論壇」，深入探討驅動下一代AI基礎設施的關鍵技術。

致茂電子執行長兼總經理暨SEMI檢測與計量委員會主席曾一士日前表示，測試與量測，過去是製程末端的品管工具；但AI改變了這一切。沒有量測，就沒有驗證；沒有驗證，再好的技術都無法落地量產。台灣是全球半導體製造中心，但製造不是終點，若要進一步邁向技術創新中心，更需掌握先進製程背後的關鍵量測與驗證能力，而真正決定競爭力的不是製造參數本身，而是理解它、量測它、掌控它的能力。身為SEMI檢測與計量委員會一員，我們期待凝聚產業界的技術能量，推動測試量測更早介入前段的設計與研發階段，共同打造AI時代所需的可靠基礎。

受惠AI驅動測試與量測的價值重估，正反映在市場成長曲線上。根據SEMI預測，全球半導體設備銷售額將由2025年的1,350億美元增至2028年近2,300億美元；其中測試設備成長尤為強勁，2026年銷售額預估大增31%至153億美元，2028年更將進一步攀升至208億美元。台灣市場同樣展現成長動能。

經濟部統計處最新數據顯示，去年量測產業產值達新台幣1,936億元、創歷史新高，今年前五個月更年增32.8%。這波成長動能主要來自先進邏輯、HBM與高效能運算推升測試強度，帶動記憶體測試、系統級測試（SLT）、老化測試與可靠度篩選的需求持續升溫。

法人也分析，半導體測試屬於穩定的剛性需求，樂觀預期半導體測試設備2026年將延續成⻑動能，遠高於設備產業的平均，有利致茂供應高單價之端設備給客戶，帶動毛利率攀升。