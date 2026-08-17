穎崴去年年薪平均35個月優於產業平均 每半年董座親自和員工交流

穎崴（6515）持續強化人才培育與留才，依據數據，在公司營運獲利持續向上時，穎崴與員工共享AI獲利爆發成果，2025年全年分紅總額達到8億元，年薪平均35個月，非主管平均薪資為155萬元，優於半導體上市櫃公司平均，體現穎崴「共好」的核心價值。同時每半年召開「與總經理有約」，由穎崴董事長王嘉煌親自與員工面對面交流，分享公司營運動態、市場變化，並開放員工直接提問，使管理層能透過傾聽而碰撞出更多的創意與火花。

穎崴日前獲2026年度「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia）」，以及「科技賦能獎（Tech Empowerment）」，穎崴首度申請並獲得此國際人資大獎獎項，肯定穎崴於友善職場、永續發展、人才培育、回饋社會等長期投入與努力。穎崴將AI視為企業核心流程策略之一，在此獎項中獲得科技賦能獎的認可。在製造方面，自2021起陸續導入數位化及自動化，完成開發「訂單自動排程系統」；透過製造執行系統（Manufacturing Execution System, MES）輔助，順利將晶圓級的統計製程控制（Statistical Process Control，SPC）導入探針製造，創業界首例。

為了讓每一位員工勇於表達需求，並參與福利項目的制定，穎崴每季度召開會議，透過管理層與員工的共同討論，充分對話，以達雙向溝通的職場環境；此外，每半年召開「與總經理有約」，由穎崴董事長王嘉煌親自與員工面對面交流。

在營運流程優化方面，則全面導入自建生成式AI工具「WinWay GPT」—為專屬穎崴的內部AI 知識平台，可快速查找文件、規範、交期、維修紀錄與技術知識，透過AI助力，優化營運流程，並提升工作品質，成為員工工作上的得力助手。

穎崴科技行政管理中心副總經理謝東昇表示，「人」始終是穎崴最重要的競爭力，更是推動企業成長的核心，好的職場不僅是從制度和福利單方面定義，更是每天工作互動中逐步建立。穎崴很榮幸獲得「最佳企業雇主」、「科技賦能」兩座獎項，不僅是員工給予公司的肯定，更是一份持續前進的責任。」

此外，穎崴科技董事長王嘉煌近期獲得《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）「2026台灣企業領袖100強」的殊榮，此獎項從「財務構面」及「 ESG評級」兩面向評比，肯定穎崴科技在財務表現、永續經營的努力。