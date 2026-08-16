磷化銦掀史上最大漲價潮 全新、聯亞、IET營運爆發

AI催動光通訊需求爆發，光通訊必備原料磷化銦（Inp）基板與磊晶嚴重供不應求，第4季醞釀再漲價，漲幅將達一成以上，創史上最大漲幅，供應商直言「有錢也未必買得到」。磷化銦市場掀歷來最大漲價潮，全新（2455）、聯亞（3081）、IET-KY（4971）等相關台廠將迎來強勁營運動能。

業界人士透露，磷化銦基板價格去年第4季起漲以來，至今已三度調漲，如今要邁入「連四漲」；由基板製成的磊晶也已二度漲價，第4季正朝「連三漲」邁進，意味市場供不應求比預期更嚴重，讓光通訊模組廠與AI資料中心業者甘願加價搶貨。

全球光通訊產業正從「光銅並進」朝向「光進銅退」的趨勢邁進，磷化銦材料因具備高頻率與高速傳輸特性，近年快速崛起，成為AI產業鏈中的明日之星，全新、聯亞、IET等台灣磊晶廠看好磷化銦需求，積極擴大磷化銦磊晶產能，藉此搶攻商機。

然而，磷化銦磊晶必須從磷化銦基板製成，但上游磷化銦基板受制於政策、產能等限制，至今仍無法滿足市場需求。在供需失衡情況下，報價節節攀升，漲幅從原先3%至5%，最新消息是要大漲一成以上，為史上最大漲幅，甚至有錢還未必能買得到。

業界分析，隨著輝達新平台問世，光通訊需求激增，產業旺季所帶來的強勁需求，已經讓磷化銦磊晶成為市場炙手可熱的關鍵元件，由於上游產能嚴重不足引發的缺貨搶料潮，造成價格持續攀升。

為全力滿足市場需求，包括上游基板廠、磊晶廠都已積極啟動擴產計畫。

全新正持續添購新機台擴大產能，公司強調，目前訂單能見度高，預估第3季業績表現將逐月走升，後續會持續努力取得基板料源，全力滿足客戶對磷化銦磊晶的強烈需求。

IET方面，其美國新廠二期已在去年7月動工，估今年完工，新產能加入後，成為營運新動能。

聯亞也正陸續擴充磊晶產能，預估產量將在未來數月持續提升。聯亞近期並宣布將斥資13.15億元添購設備進行擴產，同時與日商住友電氣工業株式會社簽訂磷化銦基板長期供貨合約，衝刺營運。