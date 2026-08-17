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iPhone 18問世倒數 鴻海動起來

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

市場傳出，蘋果將於美國時間9月9日（台灣時間9月10日）發表新一代iPhone 18系列與折疊iPhone。iPhone最大製造中心鴻海鄭州廠擴大招募人力，最新的短期入職獎金（返費）合計最高達人民幣8,800元（約新台幣4.2萬元）。

業內指出，蘋果新機發表配合消費性電子產品的旺季拉貨潮，將可望帶旺鴻海、台積電與大立光等供應鏈。

鄭州富士康旗下A事業群與iPEG事業群正擴大招募人力。A事業群的返費是人民幣7,500加上800元，在8月14日與15日兩天報到的人員，額外享有人民幣500元津貼，等於合計拿到人民幣8,800元，往年的返費為人民幣9,000元。

富士康鄭州廠A事業群是負責手機零配件的組裝、測試與檢測等；iPEG事業群則負責手機零配件的生產，例如金屬外殼與機構件等。

根據Counterpoint Research預估，在售價超過600美元的全球高階智慧型手機市場中，蘋果持續穩居龍頭，2026上半年市占率高達65%，出貨量較去年同期成長9%，在全球高階手機市場仍占據絕對領先地位。

Counterpoint Research統計，2026年上半年平均售價600美元以上的高階智慧型手機，銷量較去年同期成長5%，占全球智慧型手機總銷量比率達29%，高於2025年同期的25%，創歷年同期新高，手機價格雖因記憶體上漲，消費者換機周期延長，高階手機仍具吸引力。

除了iPhone 18系列之外，市場關注蘋果最高階機種、也就是首支折疊式iPhone，是蘋果首次進軍折疊式裝置市場，也是iPhone問世近20年來首次出現重大外型設計變革。

外界預估，蘋果折疊機售價落在2,000至2,499美元之間，幾乎是Pro Max近一倍的價格，會是史上最昂貴折疊機，但也能提升平均出貨單價，挹注折疊iPhone組裝廠鴻海的營收。

鴻海先前預估，本季除了AI產品持續成長，資通訊產品也進入出貨旺季。

鴻海 蘋果 iPhone 18

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