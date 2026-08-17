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台塑四寶全年獲利拚攀峰 法人預估純益合計叩關2,400億元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
台塑、台化兩大塑化核心強勢翻身，助攻台塑四寶全年獲利有望叩關歷史新高。台塑四寶示意圖。 聯合報系資料照
台塑、台化兩大塑化核心強勢翻身，助攻台塑四寶全年獲利有望叩關歷史新高。台塑四寶示意圖。 聯合報系資料照

台塑（1301）、台化（1326）兩大塑化核心強勢翻身，助攻台塑四寶全年獲利有望叩關歷史新高。依目前各家法人機構對台塑等四家公司今年全年營運的預估，四寶2026年稅後純益合計可望落在約2,380億至2,400億元間，直逼2021年創下的2,403億元歷史紀錄。

其中，台塑全年每股純益（EPS）有望突破4元、台化全年EPS則有望逼近4元，兩家公司合計獲利上看近500億元，成為四寶今年獲利總額挑戰新高紀錄的關鍵力量。

台塑四寶上半年稅後純益合計已達1,084.53億元。法人看好，下半年獲利動能將由塑化、電子科技及轉投資三大領域接棒，油價與煉油利差支撐塑化景氣復甦，AI需求推升電子材料出貨，加上南亞科（2408）、南電（8046）及台塑化（6505）等轉投資事業挹注，四寶獲利仍有向上空間。

法人概估，台塑若全年EPS達4元，稅後純益約254.63億元；台化若EPS達4元，稅後純益約234.45億元，兩家公司合計稅後純益約489億元。

至於南亞（1303），法人預估全年EPS約13.58元，推估稅後純益約1,077億元；台塑化下半年EPS更有望超越上半年4.32元，全年稅後純益將超過823億元，四寶合計可望逼近2,400億元。

在營運方面，台塑第3季部分塑化產品進入傳統旺季。隨原料供應趨穩、中東石化產能受損，以及中國大陸泛用樹脂庫存下降，台塑旗下產能利用率可望提升，產品利差也有望優於戰前水準。業外方面，第3季將認列約11億元現金股利及約10億元美國公司換股利益，法人預期，全年EPS可望突破4元。

台塑旗下台塑大金、台塑德山等電子化學品事業，也持續透過結盟及擴產，拓展半導體化學品與新材料版圖，有助營運持續轉骨。

台化方面則受惠高值化策略及複合材料挹注，上半年已由虧轉盈。法人指出，苯、對二甲苯（PX）、純對苯二甲酸（PTA）及苯乙烯（SM）等芳香烴產品供需結構改善，有望推動長期利差回升，加上轉投資收益挹注，全年EPS可望逼近4元。

另外，南亞受惠AI伺服器需求，電子材料各產線稼動率接近滿載，目前電子材料占營收約57%，法人預估全年EPS達13.58元。台塑化則受惠全球煉油供給偏緊，下半年煉油利差有望高於戰前水準，EPS可望超越上半年4.32元。

隨南亞、台塑化兩大獲利支柱續強，台塑、台化同步翻身，四寶獲利引擎由兩強領軍擴大為全面啟動，全年能否跨越2,403億元歷史高峰，成為下半年市場焦點。

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