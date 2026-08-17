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業界搶料 磷化銦恐複製記憶體爆紅模式
磷化銦（InP）產業受惠光通訊需求爆發，價格持續看漲。業界人士預言，磷化銦可能複製記憶體爆紅模式，成為AI浪潮之下，下一個業界爭搶的焦點。光通訊大廠Lumentum更示警，AI資料中心對磷化銦雷射需求呈倍數暴增，供給短缺狀況恐比記憶體更嚴重。
國際光通訊大咖已嗅到這樣的氛圍，包括Coherent、Lumentum等指標廠均陸續與全球磷化銦基板龍頭廠AXT簽訂長約，鞏固其料源，藉此避免供應鏈斷鏈風險，意味相關大廠看旺磷化銦基板、磊晶市況發展。
綜合外電報導，Lumentum將支付8,700萬美元預付款，與AXT簽署直至2031年底的產能保留與供應協議。Coherent也預付超過2,200萬美元給AXT，藉此確保產能。
業界分析，以市場角度來看，Coherent、Lumentum是著眼於AI資料中心未來主流傳輸將是「光進銅退」，因此採取必要的策略。過去AI資料中心基礎建設如雨後春筍般擴大，當時就是小看記憶體缺貨問題，如今才造成科技通膨問題，因此提前固料確實有其必要。然而，Coherent、Lumentum簽下的長約，也僅能鞏固部分料源，不少產能都是在「預約」AXT未來的新產能，因此今年、明年的市場供給依然緊張，價格估計也只升不降。
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