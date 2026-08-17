聽新聞
0:00 / 0:00

台積電海外布局邁入收割期

經濟日報／ 記者朱子呈尹慧中／台北報導

台積電海外布局逐步進入收割期。2026年上半年四大海外製造子公司合計獲利585.29億元，較去年同期185.56億元大增215.4%，創同期新高。除德國ESMC（德勒斯登廠）因處於建廠初期仍在虧損，海外獲利正逐漸提升，美國廠獲利已突破360億元，日本廠也轉虧為盈。

台積電公布2026年上半年財報，公布美國亞利桑那廠區（TSMC Arizona）、日本先進半導體製造（JASM）、台積電南京與中國（上海）廠營運成果。四家公司首季合計獲利301.73億元，第2季為283.55億元，季減6%，但第2季合計獲利仍較去年同期大增128%，明顯高於去年。

TSMC Arizona 上半年獲利360.66億元，較去年同期47.28億元大增662.8%，改寫歷年同期新高，單一公司就貢獻四大海外廠逾六成獲利。以半年報扣除首季數字推算，首季獲利188.08億元，第2季獲利172.59億元，雖季減8.2%，但年增307.8%，台積電上半年認列投資收益達311億5,126萬元。

隨著美國廠獲利快速放大，四大海外廠的獲利結構也出現明顯變化。去年同期主要獲利仍來自南京及上海廠，今年上半年由美國廠躍居首位，獲利超過兩座大陸廠合計的207.84億元。

JASM日前指出，熊本地震後，熊本一廠已恢復正常生產，產能回到地震前水準。JASM上半年獲利16.78億元，較去年同期虧損62.22億元明顯改善，首度繳出上半年獲利。首季獲利9.51億元，第2季獲利7.27億元，單季都轉盈，台積電依持股比率，上半年認列12億1,929萬元獲利。

中國大陸營運維持穩定獲利。台積電南京廠上半年獲利149.78億元，成為四大海外廠第二大獲利來源；首季獲利75.89億元，第2季為73.89億元。

半導體 台積電

延伸閱讀

中信金財管「海外獲利」 受關注

台塑、南亞 兩檔聚焦

外資看好東陽未來營運成長動能

技嘉下半年會比上半年更猛？AI 訂單旺到資本支出再加碼

相關新聞

輝達拍板新電力架構 台鏈跟著衝

輝達罕見在官網更新800VDC（800伏特直流）新世代AI資料中心電力架構技術發展路徑，並預告下半年起啟動，將透過混合式架構，把新一代機架級運算效能導入已建置並投入營運的設施。

台積電美新廠布局推進 協力廠爭取在地商機

台積電美國新廠布局持續推進，相關半導體供應鏈崇越、家登集團、G2C+聯盟也前進開拓美國市場，受大而美法案等政策刺激與重振半導體製造投資帶來的市場多重商機，補足半導體所需的特殊材料、關鍵零組件與設備服務，爭取更多在地商機。

台積電海外布局邁入收割期

台積電海外布局逐步進入收割期。2026年上半年四大海外製造子公司合計獲利585.29億元，較去年同期185.56億元大增215.4%，創同期新高。除德國ESMC（德勒斯登廠）因處於建廠初期仍在虧損，海外獲利正逐漸提升，美國廠獲利已突破360億元，日本廠也轉虧為盈。

下一代AI伺服器發展方向…漢磊嘉晶扮演要角

輝達在官網大篇幅宣揚800VDC電源架構，強調高壓直流供電逐步成為下一代AI伺服器重要發展方向。由於800VDC需要導入大量高耐壓、高效率的碳化矽（SiC）元件，輝達力推800VDC，讓長期耕耘碳化矽的漢磊、嘉晶等台廠同步扮演輝達電力大革命要角，商機爆發。

業界搶料 磷化銦恐複製記憶體爆紅模式

磷化銦（InP）產業受惠光通訊需求爆發，價格持續看漲。業界人士預言，磷化銦可能複製記憶體爆紅模式，成為AI浪潮之下，下一個業界爭搶的焦點。光通訊大廠Lumentum更示警，AI資料中心對磷化銦雷射需求呈倍數暴增，供給短缺狀況恐比記憶體更嚴重。

iPhone 18問世倒數 鴻海動起來

市場傳出，蘋果將於美國時間9月9日（台灣時間9月10日）發表新一代iPhone 18系列與折疊iPhone。iPhone最大製造中心鴻海鄭州廠擴大招募人力，最新的短期入職獎金（返費）合計最高達人民幣8,800元（約新台幣4.2萬元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。