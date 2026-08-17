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台積電海外布局邁入收割期
台積電海外布局逐步進入收割期。2026年上半年四大海外製造子公司合計獲利585.29億元，較去年同期185.56億元大增215.4%，創同期新高。除德國ESMC（德勒斯登廠）因處於建廠初期仍在虧損，海外獲利正逐漸提升，美國廠獲利已突破360億元，日本廠也轉虧為盈。
台積電公布2026年上半年財報，公布美國亞利桑那廠區（TSMC Arizona）、日本先進半導體製造（JASM）、台積電南京與中國（上海）廠營運成果。四家公司首季合計獲利301.73億元，第2季為283.55億元，季減6%，但第2季合計獲利仍較去年同期大增128%，明顯高於去年。
TSMC Arizona 上半年獲利360.66億元，較去年同期47.28億元大增662.8%，改寫歷年同期新高，單一公司就貢獻四大海外廠逾六成獲利。以半年報扣除首季數字推算，首季獲利188.08億元，第2季獲利172.59億元，雖季減8.2%，但年增307.8%，台積電上半年認列投資收益達311億5,126萬元。
隨著美國廠獲利快速放大，四大海外廠的獲利結構也出現明顯變化。去年同期主要獲利仍來自南京及上海廠，今年上半年由美國廠躍居首位，獲利超過兩座大陸廠合計的207.84億元。
JASM日前指出，熊本地震後，熊本一廠已恢復正常生產，產能回到地震前水準。JASM上半年獲利16.78億元，較去年同期虧損62.22億元明顯改善，首度繳出上半年獲利。首季獲利9.51億元，第2季獲利7.27億元，單季都轉盈，台積電依持股比率，上半年認列12億1,929萬元獲利。
中國大陸營運維持穩定獲利。台積電南京廠上半年獲利149.78億元，成為四大海外廠第二大獲利來源；首季獲利75.89億元，第2季為73.89億元。
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