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台積電美新廠布局推進 協力廠爭取在地商機
台積電美國新廠布局持續推進，相關半導體供應鏈崇越、家登集團、G2C+聯盟也前進開拓美國市場，受大而美法案等政策刺激與重振半導體製造投資帶來的市場多重商機，補足半導體所需的特殊材料、關鍵零組件與設備服務，爭取更多在地商機。
崇越5月法說會首度上修全年營運展望，受惠AI快速發展。海外布局部分，今年初完成泰國分公司設立，已有日本客戶接洽，今年將陸續於德國德勒斯登派駐人力，預計在美國博伊西（Boise）以及印度孟買設立服務據點，美國博伊西可望就近服務大客戶美光。
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