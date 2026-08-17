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磷化銦好缺 最大漲價潮來了 全新、聯亞、IET等添動能

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
AI催動光通訊需求爆發，光通訊必備原料磷化銦（InP）基板與磊晶嚴重供不應求，第4季醞釀再漲價，漲幅將達一成以上，創史上最大漲幅。示意圖。 歐新社
AI催動光通訊需求爆發，光通訊必備原料磷化銦（InP）基板與磊晶嚴重供不應求，第4季醞釀再漲價，漲幅將達一成以上，創史上最大漲幅。示意圖。 歐新社

AI催動光通訊需求爆發，光通訊必備原料磷化銦（InP）基板與磊晶嚴重供不應求，第4季醞釀再漲價，漲幅將達一成以上，創史上最大漲幅，供應商直言「有錢也未必買得到」。磷化銦市場掀歷來最大漲價潮，全新、聯亞、IET-KY等相關台廠將迎來強勁營運動能。

業界人士透露，磷化銦基板價格去年第4季起漲，至今已三度調漲，如今「連四漲」；基板製成的磊晶也已二度漲價，第4季正朝「連三漲」邁進，意味市場供不應求比預期更嚴重，讓光通訊模組廠與AI資料中心業者甘願加價搶貨。

全球光通訊產業從「光銅並進」朝向「光進銅退」的趨勢邁進，磷化銦材料具備高頻率與高速傳輸特性，近年快速崛起，成為AI產業鏈中的明日之星，全新、聯亞、IET等台灣磊晶廠看好磷化銦需求，積極擴大磷化銦磊晶產能，藉此搶攻商機。

磷化銦磊晶必須從磷化銦基板製成，但上游磷化銦基板受制於政策、產能等限制，至今無法滿足市場需求。在供需失衡情況下，報價節節攀升，漲幅從原先3%至5%，最新消息是要大漲一成以上，為史上最大漲幅，甚至有錢還未必能買得到。業界分析，隨著輝達新平台問世，光通訊需求激增，產業旺季所帶來的強勁需求，讓磷化銦磊晶成為市場炙手可熱的關鍵元件。為全力滿足市場需求，包括上游基板廠、磊晶廠都已積極啟動擴產計畫。

全新持續添購新機台擴大產能，強調目前訂單能見度高，預估第3季業績表現將逐月走升，後續努力取得基板料源，滿足客戶對磷化銦磊晶的強烈需求。

IET方面，美國新廠二期去年7月動工，估今年完工，新產能成為營運新動能。

聯亞正陸續擴充磊晶產能，預估產量將在未來數月持續提升。近期並宣布將斥資13.15億元添購設備進行擴產，同時與日商住友電氣工業株式會社簽訂磷化銦基板長期供貨合約，衝刺營運。

漲價 光通訊 磊晶

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