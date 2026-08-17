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輝達拍板新電力架構 台鏈跟著衝

經濟日報／ 記者劉芳妙秦鈺翔／台北報導

輝達罕見在官網更新800VDC（800伏特直流）新世代AI資料中心電力架構技術發展路徑，並預告下半年起啟動，將透過混合式架構，把新一代機架級運算效能導入已建置並投入營運的設施。

輝達力推800VDC發展路徑並制訂新藍圖，電源雙雄台達電光寶跟著衝，成為輝達新電力革命第一梯隊。

光寶洞燭機先，與全球碳化矽龍頭美商Wolfspeed建立戰略夥伴關係，要在光寶的800VDC sidecar電源平台中，採用Wolfspeed的碳化矽產品。

光寶與Wolfspeed目標定位領先的超大規模資料中心客戶及未來設計合作機會，為新世代AI資料中心部署提供800VDC解決方案，搶先卡位商機。光寶規劃，8月將800VDC Power Rack樣機送交客戶，展開測試驗證，若進度順利，最快11月進入量產，並於明年首季進入較大規模放量期。

台達電方面，規劃800VDC、正負400V VDC第3季量產，第4季小量出貨，今年正負400V VDC量會多一些，800VDC明年進一步放量。

輝達在官網提到，800VDC能有效簡化供電路徑。透過較高電壓的直流電（DC）進行配電，可減少電網與加速器之間的轉換階段，讓更多可用電力投入運算。旗下NVIDIA DSX參考設計則引導AI工廠從現今的交流電基礎架構，逐步轉換至混合式架構，最終轉型為全面採用800VDC的設施。

輝達指出，與Google、微軟持續透過開放運算計畫（OCP）共同開發800VDC架構，並於今年3月發布聯合白皮書，隨後於7月發布《LVDC 固態變壓器規範 0.3 版（LVDC Solid-State Transformer Specification v0.3）》。目前已有超過80家設備製造商與基礎設施公司，依循該規範開發產品。

輝達表示，現今多數AI工廠設計皆以交流電配電為基礎。相容於NVIDIA MGX的800VDC電源機架，預計今年下半年推出，將透過混合式架構，把新一代機架級運算效能導入已建置並投入營運的設施。此款電源機架可直接整合至現有的交流電基礎架構，並在同一機架列內將800VDC電力輸送至運算機架，無須改造建築物既有電力系統。

輝達預期，800VDC為AI工廠提供可逐步擴展的發展藍圖，業者能根據不同階段，選擇合適的導入方式。多數營運商將從電源機架開始，透過短期內即可採用且相容於混合式架構的途徑，邁向更高密度的運算環境。對於正在建置專用AI工廠環境的營運商，機架列電力中心可作為整列機架的集中式電力站，並透過架空式800VDC匯流排，將配電能力擴展至多列機架，每列機架最高可支援2MW，預計2027年投入使用。

針對正在規劃的新設施，直流電力模組（DC power block）則能在設施層級，可透過單一步驟將電網電力直接轉換為800VDC，進而實現大規模的中壓電力直接轉換，這是為未來十年AI基礎設施所規劃的架構。

輝達 電力 光寶 台達電

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