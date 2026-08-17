藥華藥血癌藥 適應症擴大

藥華藥（6446）旗下新藥Ropeg（P1101）治療版圖再擴大。藥華藥昨（16）日公告，已向衛福部食藥署（TFDA）申請，將原發性血小板過多症（ET）適應症擴大至所有成人患者、不限治療線別，並同步申請變更真性紅血球增多症（PV）用法用量，導入高劑量快速遞增方案。

Ropeg今年5月已取得全球首張ET藥證，但現行核准對象限於接受hydroxyurea治療後產生抗藥性或無法耐受的成人患者。此次若獲TFDA核准，適用範圍將進一步擴及未接受前述治療的ET成人患者，有機會由二線治療推向更前線使用。根據台灣健保資料庫研究，國內約有4,500名ET患者。

PV給藥方式也將同步升級。現行方案為100微克起始，每兩周調升50微克；新方案改由250微克起始，兩周後增至350微克，再兩周後達到500微克目標劑量，最快四周即可完成劑量遞增，有助縮短患者進入目標劑量的時間。