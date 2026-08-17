聽新聞
0:00 / 0:00

藥華藥血癌藥 適應症擴大

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

藥華藥（6446）旗下新藥Ropeg（P1101）治療版圖再擴大。藥華藥昨（16）日公告，已向衛福部食藥署（TFDA）申請，將原發性血小板過多症（ET）適應症擴大至所有成人患者、不限治療線別，並同步申請變更真性紅血球增多症（PV）用法用量，導入高劑量快速遞增方案。

Ropeg今年5月已取得全球首張ET藥證，但現行核准對象限於接受hydroxyurea治療後產生抗藥性或無法耐受的成人患者。此次若獲TFDA核准，適用範圍將進一步擴及未接受前述治療的ET成人患者，有機會由二線治療推向更前線使用。根據台灣健保資料庫研究，國內約有4,500名ET患者。

PV給藥方式也將同步升級。現行方案為100微克起始，每兩周調升50微克；新方案改由250微克起始，兩周後增至350微克，再兩周後達到500微克目標劑量，最快四周即可完成劑量遞增，有助縮短患者進入目標劑量的時間。

衛福部 藥華藥 血癌

延伸閱讀

引爆民怨…新冠公費快篩設限 醫籲放寬

安眠藥不是說停就停！避免引發癲癇醫示警這樣做

動物用藥新制草案 動物醫療機構可自由購藥、轉讓藥品

中國大陸再生醫療發展快 石崇良揭台灣優勢盼年底產本土製劑

相關新聞

輝達拍板新電力架構 台鏈跟著衝

輝達罕見在官網更新800VDC（800伏特直流）新世代AI資料中心電力架構技術發展路徑，並預告下半年起啟動，將透過混合式架構，把新一代機架級運算效能導入已建置並投入營運的設施。

台積電美新廠布局推進 協力廠爭取在地商機

台積電美國新廠布局持續推進，相關半導體供應鏈崇越、家登集團、G2C+聯盟也前進開拓美國市場，受大而美法案等政策刺激與重振半導體製造投資帶來的市場多重商機，補足半導體所需的特殊材料、關鍵零組件與設備服務，爭取更多在地商機。

台積電海外布局邁入收割期

台積電海外布局逐步進入收割期。2026年上半年四大海外製造子公司合計獲利585.29億元，較去年同期185.56億元大增215.4%，創同期新高。除德國ESMC（德勒斯登廠）因處於建廠初期仍在虧損，海外獲利正逐漸提升，美國廠獲利已突破360億元，日本廠也轉虧為盈。

下一代AI伺服器發展方向…漢磊嘉晶扮演要角

輝達在官網大篇幅宣揚800VDC電源架構，強調高壓直流供電逐步成為下一代AI伺服器重要發展方向。由於800VDC需要導入大量高耐壓、高效率的碳化矽（SiC）元件，輝達力推800VDC，讓長期耕耘碳化矽的漢磊、嘉晶等台廠同步扮演輝達電力大革命要角，商機爆發。

業界搶料 磷化銦恐複製記憶體爆紅模式

磷化銦（InP）產業受惠光通訊需求爆發，價格持續看漲。業界人士預言，磷化銦可能複製記憶體爆紅模式，成為AI浪潮之下，下一個業界爭搶的焦點。光通訊大廠Lumentum更示警，AI資料中心對磷化銦雷射需求呈倍數暴增，供給短缺狀況恐比記憶體更嚴重。

iPhone 18問世倒數 鴻海動起來

市場傳出，蘋果將於美國時間9月9日（台灣時間9月10日）發表新一代iPhone 18系列與折疊iPhone。iPhone最大製造中心鴻海鄭州廠擴大招募人力，最新的短期入職獎金（返費）合計最高達人民幣8,800元（約新台幣4.2萬元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。