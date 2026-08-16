AI催生電力革命 群益證×玉山投信剖析AI電源技術與算力布局

隨著全球雲端巨頭持續擴大資本支出，AI伺服器帶動資料中心用電需求快速攀升，市場焦點轉向高效率電源管理、高密度供電架構，以及碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等第三代半導體材料。為協助投資人掌握電力基建升級帶來的投資契機，群益金鼎證券攜手玉山投信8月14日舉辦決戰AI投資新賽道論壇，深入解析次世代電源材料、供電架構及產業趨勢，引導投資人精準布局具備長期競爭優勢的關鍵企業。

針對全球功率半導體產業的結構性轉型，群益投顧資深研究員黃鵬睿指出，傳統矽基元件已難以滿足高頻、高壓與高溫要求，促使碳化矽與氮化鎵等寬能隙（WBG）材料進入爆發成長期。此轉型由電動車800V高壓平台與 AI資料中心對能源密度的極致需求所驅動，預期SiC與GaN市場將以24%至26%的極高年複合成長率攀升。

黃鵬睿分析，AI伺服器運算致功耗急遽上升，推動資料中心導入48V直接供電架構，引爆GaN元件與高密度電源轉換模組的強烈需求。在SiC技術上，關鍵在於過渡至8吋晶圓以降低成本；GaN則憑藉高切換頻率，可大幅縮減被動元件體積達40%。產業格局預估呈兩極化發展。掌握專利電源架構或IDM規模優勢的企業將享有高毛利；反之，純技術廠則面臨折舊與低階產能過剩的價格戰考驗。投資布局應緊扣技術壁壘與規模經濟兩大核心法則。

玉山投信市場策略部主管葉家榮協理表示，隨著AI從生成式AI邁向代理式AI與物理AI，資料中心運算需求快速攀升，不僅帶動GPU等核心晶片需求，也推升功率半導體、高效率電源管理、散熱、光通訊及電力設備等基礎建設升級，形成新一波AI投資商機。AI正從訓練走向推理，Token需求將呈現指數級成長，限制AI發展的關鍵已從演算法轉向算力與基礎建設，未來誰能掌握充足的算力資源，誰就更具競爭優勢。

葉家榮指出，市場預估2030年全球雲端巨頭AI資本支出將突破3兆美元，AI代理市場2025年至2034年複合成長率更高達46.1%，AI發展已從單一技術競爭，擴展至涵蓋半導體、資料中心、電力、網通及太空衛星的完整算力生態系。投資人可以透過玉山未來全球算力ETF（009827），完整布局AI科技、AI基建與太空衛星三大算力支柱，一次 掌握全球算力生態系全產業鏈的長期成長機會。

隨著AI持續驅動產業升級，算力、電力與基礎建設的重要性將持續提升。群益金鼎證券表示，未來將持續透過每月專業論壇，邀請產業專家分享最新技術趨勢與投資觀點，協助投資人掌握AI算力革命帶動的產業變革，發掘具長期成長潛力的投資契機。