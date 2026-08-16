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霸菱：AI行情波動後 市場焦點回歸亞洲企業獲利品質與評價水平

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

霸菱亞洲（不含中國）股票團隊主管林素亥（SooHai Lim）指出，7月市場修正 反映部分熱門交易部位過度集中所帶來的風險，也使市場重新檢視AI投資周期的延續性與企業基本面支撐力。

林素亥表示，AI波動後，投資焦點回歸獲利品質與評價紀律。展望未來數月，亞洲股市仍受到多項因素支撐，包括半導體供應鏈多數領域的獲利預估修正仍具韌性，以及大型雲端服務供應商持續投入AI基礎建設。

不過，隨著投資機會逐步分化，市場對企業獲利品質、AI商業化變現能力及評價水平的檢視標準也將進一步提高。林素亥認為，儘管MSCI AC亞洲不含日本指數年初以來已顯著上漲，但若考量該區域具吸引力的獲利成長前景，目前整體評價仍屬合理。

總體環境多空交錯，林素亥指出，油價與利率仍為觀察重點。亞洲貨幣大致已反映利率前景變化，部分央行也已提前升息，以穩定匯率或抑制通貨膨脹，但油價仍為後續需密切觀察的重要變數。

就區域市場而言，林素亥表示，南韓基本面仍具吸引力，尤其在獲利預估修正與評價面向具備支撐。不過，7月市場劇烈波動後，韓股的結構性風險更加明顯，包括指數高度集中於兩大記憶體晶片製造商，以及透過單一股票槓桿型ETF參與的動能交易，都可能推升市場波動。相較之下，台灣可透過更廣泛的供應鏈參與AI資本支出建設，雖然評價較高，但波動度也較低。

林素亥認為，港股7月強勁反彈，主要受惠於投資人自其他市場擁擠的AI部位輪動撤出，加上政策支持訊號及大型網路平台股走強，帶動市場情緒改善。至於中國大陸市場，雖然內需復甦仍不均衡，但市場評價相較區域同業仍具吸引力，且似乎已反映多數既有總體不確定性。從活絡的IPO市場，以及具長期結構性主題曝險的個股表現來看，市場對該區域的關注度仍高。

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