機器人理財資產規模6月底達190億 尚有1銀行申請中

金管會統計顯示，截至今年6月底，機器人理財家數合計16家，客戶數為25萬7846人，資產規模達新台幣190.34億元，年成長36.3%。金管會表示，機器人理財資產規模持續成長，目前尚有1家銀行業者提出申請，正在審查中。

自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）又稱為「機器人理財」，是指應用AI及大數據分析提供客戶投資理財建議的顧問服務，和客戶經由網路互動，全無或極少以人工進行。國內業者自2018年1月開始提供自動化投資顧問服務。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，截至今年6月底，機器人理財家數合計16家，分別為10家銀行、3家投信與3家投顧，目前還有1家銀行遞件申請，正在審查中。

觀察2018年至今，黃仲豪指出，業者家數變化不大，由於從千元到1萬元都可投資，也受到部分投資人青睞，整體資產規模持續成長。市場近3年的資產規模，分別為2023年底77.92億元，2024年底112.03億元，2025年底156.58億元。

根據金管會資料，開辦機器人理財業務的包含銀行、投信與投顧業者，若觀察各類別第一大業者規模，則明顯以銀行市占率較高。

國泰世華銀行機器人理財資產規模以33.53億元穩居寶座，市占率達17.61%；投信業者第一名的復華投信為20.78億元、市占率10.92%；投顧業者第一名的阿爾發投顧，資產規模約19.52億元、市占率10.26%。

證期局指出，發展機器人理財的關鍵不只是業者的IT能力，更關鍵是通路面能否接觸客戶，銀行確實具備一定的通路優勢。不過，近年也可以看到投信、投顧業者持續投入心力發展業務，市占率也有提升。