矽谷國際發明展台灣奪24金 評審團：實用性令人驚豔

美國矽谷國際發明展今天頒發金、銀、銅牌，台灣35件作品參賽，一舉奪24金、8銀、1銅；金牌數刷新紀錄。評審團主席接受中央社訪問強調，台灣發明者「把不可能變可能」，與其他國家相比，台灣作品的「實用性」令人驚豔。

擔任評審的努喬（Matt Nuccio）則向中央社表示，台灣很多的發明背後都有一個很明確的出發點，就是希望能「透過科技來幫助他人、保護他人。」

前身為美國匹茲堡國際發明展的「美國矽谷國際發明展」14至16日在加州聖克拉拉（Santa Clara）會議中心登場，逾30個國家參展，分成一般發明人組及7至18歲青少年組2個組別。

大會今天在現場頒發金、銀、銅獎，台灣2組共35件作品參賽，抱走24金、8銀、1銅，幾乎每個團隊都獲獎之外，金牌數刷新台灣自2018年參加矽谷國際發明展的紀錄。

若單看青少年組，成績尤其亮眼，16件作品參賽，斬獲14金、2銀；全數作品獲獎。

主持人頒獎時甚至高喊：「（這個團隊）金牌數量超多的。」

評審團主席蓋佛里普爾（Amin Ghafooripour）接受中央社訪問表示，台灣參賽者每年都有非常顯著的進步，很榮幸能親眼見證這樣的成長，「尤其是今年，我看到許多青少年發明家，他們完成了原本看似不可能的事，真正地把不可能變成了可能」。

記者詢問，台灣參賽隊伍的發明與其他國家相比，是否有哪些不同之處。蓋佛里普爾說，「我確實觀察到一些很有意思的地方，與其他國家在創新方向上的差異性」。

蓋佛里普爾告訴中央社，台灣團隊給他的印象是特別重視發明的「實用性」，善於運用新科技包括AI，發展能真正融入日常生活、為人們帶來便利的產品與應用。

「這也是我個人最重視，也是這個發明展最希望看到的」，蓋佛里普爾進一步指出，一項發明能不能真正應用在現實生活中，讓大眾生活得更加安全、擁有更好的環境，並進一步提升生活品質，至關重要。

評審努喬受訪也表示，台灣發明者年紀很輕，卻展現出非常傑出的發明水準，「你們真的有一群非常出色的青少年發明家，充滿活力，也非常有熱情」。

努喬說，評審觀察，在美國，團隊的發明很多都以消費市場為導向，也就是設計出來之後，希望能在市場上販售的商品為主。相較之下，很多來自台灣的發明，更著重在「幫助大眾、提升安全」，例如消防安全，還有各種保護人類安全的設計。