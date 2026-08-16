10歲許庭維矽谷發明展摘金 電子鼻盼助美防堵芬太尼

台灣青少年在美國矽谷國際發明展穿金戴銀，展現「以人為本」設計理念、獲評審好評。全場最小的10歲學生許庭維以「新式人工電子鼻」摘金。他告訴中央社，希望這項發明也能幫助美國防止芬太尼等毒品流入。

美國矽谷國際發明展為全球創新發明界年度盛事，台灣發明協會再度率團參加。

台灣7至18歲青少年組15日在金、銀、銅獎項大獲全勝，16件參賽作品全數獲獎，拿下14金、2銀的好成績；16日將挑戰首獎、特別獎等獎項。

康橋國際學校10歲學生許庭維以「新式人工電子鼻」摘下金牌，並以「高溫變色逃生門」獲得銀牌。

「新式人工電子鼻」是一款智慧型非接觸式安檢平台，整合即時空氣採樣系統、氣相層析質譜儀，及基於AI的氣味辨識技術，可安裝在例如機場X光行李檢查設備後方。

許庭維告訴中央社，未來只要把物質進行分析，再把這些圖譜建檔成大數據，以後透過AI便可快速篩檢，避免違禁品闖關，「這樣狗狗就不用這麼累，也不用吸毒品」。

許庭維說，希望這項發明可以協助防止可能攜帶非洲豬瘟病毒的豬肉製品進入國家；另外，他也希望這項發明能幫助美國防止芬太尼（fentanyl）等毒品流入。

這次台灣青少年的金牌作品中，許多都展現出「以人為本」的設計理念。

例如，設計「敏偵探GO」應用程式（APP）的團隊成員梁尹熙、柯宸翔表示，自身也有皮膚過敏問題，這款AI驅動的過敏原檢測系統，能幫助人們更早識別過敏原風險。

還有設計出「警示工程帽」的鄭暉翰、許凱晶告訴記者，住家附近有不少工地，激發了靈感，發明出整合氣體和溫濕度監測、通訊、LED危害指示燈、語音警報的安全帽。

金牌作品當中也有許多從「教育」思維出發的設計；像是名叫「律動戰車」的發明，將遊戲轉化為主動學習的體驗，希望解決兒童缺乏運動及螢幕使用時間過長的問題。

師大附中團隊的「滾珠學習平台」在現場吸引許多參觀者駐足，作品是利用滾珠系統，將抽象的STEM（科學、科技、工程、數學）概念轉化為直觀、動手操作且具互動性的學習體驗；系統整合了機械傳動、磁力、氣體感測、電子控制與AI手勢辨識。

台灣發明協會理事長張家菊受訪指出，這次青少年組16件參賽作品當中，有超過10件運用到AI科技，代表AI的教育種子已經在台灣孩子身上生根，融入他們的創作。

張家菊強調，具備這樣的能力，未來要與產業接軌，就不再是難事。

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