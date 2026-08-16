星宇航空空山金抵台 8月20日首航東京成田
星宇航空與日本殿堂級藝術家空山基（Hajime Sorayama）攜手打造的第二架A350-1000藝術機，機身編號 B-58554「AIRSORAYAMA GOLD空山金」於法國時間14日正式完成交機，今（16）日上午09:43降落桃園國際機場，正式加入星宇航空機隊，預計於8月20日首航東京成田。
此外，全新A330neo（B-58309）亦已於本周完成交機。隨著兩架新機陸續到位，星宇航空機隊規模擴增至36架，持續以新世代機隊挹注航網拓展，強化亞洲、北美及歐洲市場布局。
AIRSORAYAMA GOLD「空山金」為星宇航空與日本殿堂級藝術家空山基（Hajime Sorayama）攜手打造的第二架藝術機，延續「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術計畫，以空山基最具代表性的金屬美學為核心，將A350-1000化身為翱翔天際的空中鉅作，兩架藝術機將共同呈現獨一無二的「金銀雙機」，讓航空器成為融合科技、工藝與當代藝術的空中鉅作。
「空山金」規劃於8月20日正式投入營運，執飛台北－東京成田航線JX800；值得一提的是，為了讓藝術家空山基親自見證其創作化身為翱翔天際的藝術機，星宇航空特別安排「空山金」與「空山銀」兩架藝術機首度於東京成田國際機場停機坪並肩亮相，讓空山基近距離感受作品從創作概念、設計到實際呈現於機身的完整成果。
這次難得的同場，也將為「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術計畫留下珍貴紀錄，也極可能成為兩架藝術機海外唯一一次同場同框，為這項跨界藝術計畫留下極具代表性的珍貴畫面。
隨著「空山金」加入營運，兩架藝術機將陸續飛航星宇航空全球航網，並將於8月26日驚喜飛航曼谷航線，為旅客帶來期間限定的藝術飛行體驗。此外，AIR SORAYAMA藝術計劃將創意延伸至報到櫃檯、機上備品及安全示範影片等讓藝術融入旅程的每一個環節。
自10月1日起，主題航班將正式定期飛航東京（JX800/801）、鳳凰城及布拉格等航線，讓旅客從地面報到至機上旅程，完整感受飛行、藝術與旅遊交織而成的獨特體驗。
除了B-58554「空山金」抵台，星宇航空本周亦完成A330neo（B-58309）交機，持續擴充中長程廣體機隊。隨著新機陸續加入，星宇航空目前機隊規模已達36架，包含本月交付的A350-1000及A330neo，目前機隊共13架A321neo、9架A330neo、10架A350-900及4架A350-1000，持續以高效率、年輕化的機隊支撐航網成長。
其中，A350-1000具備遠程飛航與高載客量優勢，將成為星宇航空拓展長程航網的重要機型；而「STARLUX AIRSORAYAMA」金銀雙機更將航空器與當代藝術結合，讓飛機不只是連結世界的交通工具，更成為展現品牌創意與美學的空中鉅作。
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