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經濟成長火車頭 台灣半導體產值今年估將破9兆元年增40.9%
台灣半導體業持續扮演經濟成長火車頭，研究機構預估台灣半導體業產值今年估將破9兆元，年增40.9%，產值將創新高，外界看好半導體受惠輝達與超微等應對AI需求暢旺，台積電、日月光投控、京元電、南亞科等帶頭下，挹注整體產值蓄勢將挑戰明年突破10兆元關卡。
工研院產科國際所預估2026年台灣IC產業產值達新臺幣91,904億元，較2025年成長40.9%。
該機構分析，其中IC設計業產值為新臺幣18,211億元，較2025年成長27.8%；IC製造業為新臺幣64,683億元較2025年成長47.4%，其中晶圓代工為新臺幣57,746億元，較2025年成長38.5%，記憶體與其他製造為新臺幣6,937億元，較2025年成長218.8%；IC封裝業為新臺幣6,152億元，較2025年成長27.5%；IC測試業為新臺幣2,858億元，較2025年成長25.0%。新臺幣對美元匯率以31.2計算。
上述數據顯示，記憶體年增幅度最大，估計達218.8%，其次為半導體製造業，估計達47.7%，二者皆高於產業平均增幅。
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