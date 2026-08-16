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技嘉下半年會比上半年更猛？AI 訂單旺到資本支出再加碼

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

針對2026年下半年展望，技嘉（2376）表示，客戶需求強勁，預期整體營運成長力道更勝於上半年。該公司2026上半年營收與獲利同步改寫歷史新高紀錄，AI客戶算力需求強烈且布署速度加快，訂單能見度大幅提高，該公司合作客戶廣度以及合作深度持續強化，下半年客戶基礎設施進度，以及關鍵零組件配套可望持續改善，出貨可望更加順暢技嘉已經超前部署相關解決方案，將能順利滿足客戶需求。

至於資本支出，技嘉說，2026上半年資本支出金額18.22億元，主要為新購辦公大樓以及擴增AI 伺服器廠房產能以及機器設備，因應強勁成長需求，2026年全年資本支出金額預計從原本預計23-25億元，上修至28-30億元左右。

技嘉上半年營收為2,492億元，持續創下歷史新高紀錄，年增48.3%。該公司第2季營收為1,442億元，年增41.09%。展望2026年下半年，客戶需求強勁，持續樂觀看待，預期整體營收成長力道更勝於上半年。

技嘉第2季每股稅後純益（EPS） 9.86元，去年同期EPS為4.55元，年增116.7%。上半年EPS為17.73元，去年同期EPS為9.20元，年增92.71%。2026年第2季及上半年獲利雙創造歷史新高。

在毛利率方面，技嘉表示，產品組合良好，營收規模擴大，毛利率相對平穩。2026年第2季毛利138.73億元，毛利率9.62%。2025年第2季毛利96.32億元，毛利率9.42%。因此，2026第2季毛利率持續上升0.2個百分比。至於該公司2026年上半年毛利率10.63% 相較2025年上半年毛利率 10.78%，年減0.15個百分比，毛利率相對平穩。

技嘉 算力

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