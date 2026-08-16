技嘉下半年會比上半年更猛？AI 訂單旺到資本支出再加碼

「2026台灣機器人與智慧自動化展」暨「台北國際自動化工業大展」將於19日登場，今年展會以「人機協作．AI賦能」為主軸，匯集886家國內外指標大廠、3,506個攤位，較上屆成長7%，展現AI機器人與智慧自動化的最新成果，預料也將為台股盤面的機器人概念股掀起話題。

2026-08-16 00:45