Arm 之後下一個大咖是誰？通寶半導體再啟私募引進策略投資人

通寶半導體在今年初引進Arm策略投資人，董事會通過250萬股私募現增案，預計將引進新策略投資人，預計於10月股東臨時會通過後辦理，公司表示目前洽談進行中，新策略夥伴將協助串聯國際資源，加速打入全球關鍵供應鏈並擴展多元應用市場版圖。

通寶半導體從多功能事務機晶片設計起家，掌握智慧影像處理、精密動件控制、節能感知與後量子資訊安全（PQC）4大核心技術，今年初成功引進策略投資人Arm注資，正投入高階醫療影像及工業控制等領域，期望在Physical AI領域搶占先機，並鎖定高速成長的ASIC領域。

通寶增資併購策略明確，今年中順利完成併購新加坡 Sinchip Technology。透過整合 Sinchip 在系統單晶片（SoC）與客製化晶片（ASIC）的技術能量，建立前端晶片設計到後端系統整合的一條龍技術能力，為擴張多元布局量能，通寶董事會14日通過辦理私募增資案，交由10月2日股東臨時會討論。

通寶表示，目前正在洽談策略投資人，預計股東臨時會通過後辦理，由於通寶今年引進國際科技巨頭當股東，未來是否有進一步重量級科技公司入股值得觀察。通寶也重申今年底前送件轉上市計畫不變，根據日前業績說明會資訊，公司將評估創新板跟直接上市兩路徑。

通寶半年度合併營收達新台幣3.2億元，較年成長92%；毛利率高達67%，EPS0.02元，累計前7月營收3.6億元，年增率105%。