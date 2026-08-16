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精英電腦攜手名星太空科技簽署MOU 布局智慧航運新藍海

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
精英與名星太空科技舉辦簽約儀式，宣布正式締結戰略合作夥伴關係，攜手進軍遠洋智慧航運市場。圖／精英提供
精英與名星太空科技舉辦簽約儀式，宣布正式締結戰略合作夥伴關係，攜手進軍遠洋智慧航運市場。圖／精英提供

全球科技創新領導廠商精英（2331）與專注於衛星通信網路服務的名星太空科技今日共同宣布，雙方正式簽署合作備忘錄（MOU）。首波合作聚焦於「遠洋航運偵測系統」，結合精英電腦（ECS）先進的邊緣運算（Edge AI）硬體實力與名星太空科技的系統整合優勢，共同開創次世代智慧海事安全新局。

隨著全球航運對即時數據與自動化安全監控的需求日益增長，傳統遠洋航運常因盲區多、網絡環境複雜，導致海上環境偵測面臨軟硬體整合挑戰。本次合作充分整合雙方技術優勢：ECS 提供具備高精度 GPS 定位功能的低功耗、高穩定性 Edge AI 邊緣運算裝置，支援多路影像即時辨識，能直接在船舶端進行全天候、多角度的影像分析；名星太空科技則主導後端系統整合、數據鏈結架構規劃與通訊優化，確保前端 Edge AI 所蒐集的關鍵數據能即時、無縫地對接至後端管理系統，共同打造高效能的智慧航運防護網。

邊緣運算在遠洋航運中扮演關鍵角色。ECS的Edge AI 裝置專為極端海上環境設計，能透過多路影像即時辨識協助船隊精準掌握海面狀況、異常事件及人員安全監控。結合名星太空科技強大的系統整合能力，雙方將為航運客戶提供更完整、更具營運效率的智慧海事安全方案。

名星太空科技長期致力於推動太空科技與衛星通信的應用落地。面對遠洋航運對高彈性、高智能整合方案的迫切需求，本次合作將前端影像辨識硬體與後端通訊網絡完美串聯，發揮綜效，共同開拓智慧藍海市場。

雙方表示，此次簽署 MOU 為合作起點。未來除持續推進遠洋航運偵測系統的技術落地外，也將探索衛星網通與邊緣運算在全球供應鏈、智慧物流等多元場景的應用可能。

MOU 航運 太空 布局

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