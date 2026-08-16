精英攜手新樂飛簽署 MOU 布局Edge AI共創智慧空域

全球電腦與智慧解決方案領導廠商精英（2331）宣布，正式與國內無人載具解決方案先驅新樂飛（7A Drones）簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將基於精英電腦在主機板設計製造與 Edge AI（邊緣人工智慧）運算技術的深厚累積，結合新樂飛在智慧農業、災害應變及設施巡檢等垂直場域的豐富經驗，共同探索次世代智慧無人載具系統的發展潛能。此舉不僅彰顯精英電腦在 Edge AI 邊緣運算應用版圖的穩健推進，也為低空經濟與智慧城市載具的硬體升級開創全新契機。

精英電腦近年積極推動數位與技術轉型，將 Edge AI視為核心驅動引擎之一，持續拓展高運算、低功耗的智慧硬體解決方案。無人載具作為未來三維空間的核心載具，因應即時影像辨識、避障與環境感測等多元需求，對於邊緣端的即時算力依賴度日益逼切。本次簽署合作備忘錄，旨在透過精英電腦全球領先的電子研發與供應鏈製造實力，未來期盼將AI邊緣運算主機板技術延伸至空中載具，賦能無人載具進行前線的高效數據處理與即時自主決策。

精英電腦表示：「Edge AI 是精英電腦近年轉型與技術研發的核心驅動力。無人載具作為低空經濟與智慧城市的核心載具，對於邊緣端的即時算力需求日益迫切。透過本次與新樂飛簽署 MOU，不僅展現精英電腦在 Edge AI 技術進程上的階段性成果，也期盼未來能將我們的AI主板實力延伸至三維空間，攜手在地優秀夥伴共創雙贏。」