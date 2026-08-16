台積電美國亞利桑那新廠推進 P3晶圓廠上梁

台積電美國亞利桑那新廠推進，廠區的第三座晶圓廠已上梁進度優於外界預期，台積電亞利桑那分公司日前發布新聞稿指出於今年5月舉行了第三座晶圓廠上梁儀式。台積公司廠務副總經理莊子壽並和台積電晶圓廠營運組織副總經理莊瑞萍等現場合影。

依據說明，該廠儀式鳳凰城市長凱特·加列戈、主要建築合作夥伴以及台積電亞利桑那分公司主管出席了儀式，標誌著隨著最後一根最高梁的安裝，該建築的結構框架正式完成。該子公司為施工團隊的速度、精準度和進度感到自豪，他們在這項歷史性建設項目中又取得了一項重要里程碑式的成就。