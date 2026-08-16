快訊

獨／北市刑大科偵隊長收賄百萬遭聲押 犯罪手法曝光 坦言對不起長官

伊朗戰區苦撐逾200天、出動破萬架次！美軍中東司令視察林肯號

常吃超加工食品恐傷腸道！研究關注1添加物恐破壞保護層、促慢性發炎

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電美國亞利桑那新廠推進 P3晶圓廠上梁

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電亞利桑那分公司日前發布新聞稿指出於今年5月舉行了第三座晶圓廠上梁儀式。台積公司廠務副總經理莊子壽並和台積電晶圓廠營運組織副總經理莊瑞萍等現場合影。圖／台積電美國子公司官方網站
台積電亞利桑那分公司日前發布新聞稿指出於今年5月舉行了第三座晶圓廠上梁儀式。台積公司廠務副總經理莊子壽並和台積電晶圓廠營運組織副總經理莊瑞萍等現場合影。圖／台積電美國子公司官方網站

台積電美國亞利桑那新廠推進，廠區的第三座晶圓廠已上梁進度優於外界預期，台積電亞利桑那分公司日前發布新聞稿指出於今年5月舉行了第三座晶圓廠上梁儀式。台積公司廠務副總經理莊子壽並和台積電晶圓廠營運組織副總經理莊瑞萍等現場合影。

依據說明，該廠儀式鳳凰城市長凱特·加列戈、主要建築合作夥伴以及台積電亞利桑那分公司主管出席了儀式，標誌著隨著最後一根最高梁的安裝，該建築的結構框架正式完成。該子公司為施工團隊的速度、精準度和進度感到自豪，他們在這項歷史性建設項目中又取得了一項重要里程碑式的成就。

晶圓廠 台積電 台積

延伸閱讀

英特爾發200億美元新股 上市以來頭一遭

精材第3季毛利率看增

錯押亞股方向和AI基金 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

台積電（2330）漲太慢？陳重銘揭市值龐大真相：靠正二渦輪增壓

相關新聞

宏碁、亞光、群創法說 聚焦

宏碁、群創、亞光等科技廠不約而同將於18日舉辦第2季法說會，外界關注宏碁後續個人電腦（PC）及雲端等事業表現成長動能；亞光在AI液冷散熱、共同封裝光學（CPO）、人形機器人等新事業布局進度，以及連四季獲利的群創是否已步入正向循環榮景。

台北自動化展 機器人上秀！上銀、台達電、達明等將端出最新成果

「2026台灣機器人與智慧自動化展」暨「台北國際自動化工業大展」將於19日登場，今年展會以「人機協作．AI賦能」為主軸，匯集886家國內外指標大廠、3,506個攤位，較上屆成長7%，展現AI機器人與智慧自動化的最新成果，預料也將為台股盤面的機器人概念股掀起話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。