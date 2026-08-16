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林聰吉閃登台灣首富 川湖用「兩根鐵」譜AI傳奇

中央社／ 記者曾仁凱台北16日電

伺服器滑軌大廠川湖搭上AI熱潮，業績、股價扶搖直上，8月初股價首度衝破萬元大關，成為台股史上第3檔「萬金股」，川湖創辦人林聰吉身價也一度超越國巨董事長陳泰銘，閃登台灣首富，引爆話題。有媒體稱林聰吉是「黑手變首富」，林聰吉千金、現任川湖總經理林淑珍不服氣的說，川湖從2005年剛掛牌，就是電子零組件股。

林淑珍說，很多人以為滑軌只是「兩根鐵」，憑什麼川湖從IPO（初次公開發行）到現在，毛利率幾乎都維持在50%以上，媲美IC設計產業。尤其川湖最近剛公布2026年第2季財報，毛利率飆上87.42%，比台積電的67.7%還要高出一截，引發法人圈熱議。

林淑珍認為，台灣以代工為主，財務模組講P（價格）跟Q（數量），但川湖走的是另一條路。她舉例，伺服器相當笨重，以前機櫃滑軌可能要4、5個專業人員才能安裝，但川湖透過不斷精進創新，現在川湖的伺服器機櫃滑軌，只要1個非專業人員便可輕鬆安裝，就是這一點一滴的創新，累積出川湖的競爭力。

林淑珍強調，滑軌裡頭是上百個精密零件所組合而成，川湖以精密製造為核心，不斷延伸研發，至今已累積超過3600個專利，為公司築起高高的護城河。而這一切，要歸功林淑珍的父親、川湖創辦人林聰吉對於品質與創新的堅持。

林聰吉小學還沒畢業，就進家具廠當學徒、學做抽屜。由於林聰吉對於產品品質格外要求，發現瑕疵不惜丟棄，深獲客戶信賴。

1977年，林聰吉投入門把、鉸鏈生意，1986年在高雄路竹創立川湖，起初只是1間製作家具滑軌的傳統鐵工廠。2000年是川湖營運重要的轉折點，川湖的家具大客戶要求大幅降價3成，林聰吉拒絕，一度引發公司經營危機，但這也讓林聰吉下定決心，朝伺服器、網通等科技應用市場轉型耕耘，成就今天的川湖。

8月初川湖線上法說會中，川湖執行副總經理暨發言人王俊強，他同時也是林聰吉的女婿，以及川湖轉型重要推手之一，他直呼，川湖應該是「台股最純的AI股」，目前伺服器占公司營收比重超過9成，且市場占有率非常高。

王俊強說明解釋，滑軌是AI伺服器機櫃的「安全件」。AI伺服器機櫃這麼貴，動輒上億元，相較之下，滑軌占整體機櫃成本比重並不高，卻承載著荷重等安全問題。滑軌背後的工差、精度，技術含量相當高，川湖長年布局，而且累積強大專利，幾乎所有的CSP（雲端服務供應商）、所有的ODM（設計代工廠），都指明要用川湖的滑軌。

林淑珍也認為，AI伺服器這麼貴，萬一機櫃承載不住造成shut down，要損失多少錢，這麼重要的東西怎麼敢亂用。「買King Slide（川湖的英文名）的滑軌，客戶不只是買產品，也是買保險。」把不起眼的滑軌做到極致，居然可以登上台灣首富，林聰吉用「兩根鐵」，譜出川湖的AI傳奇。

林聰吉 川湖 首富 陳泰銘

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