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法人看AI趨勢未變 台股短線需留意通膨

中央社／ 台北16日電

外資回補，台股上週連續第2週反彈，週五集中市場指數以45811.01點作收，週漲1585.10點或3.58%。法人看美國CSP（雲端服務供應商）對AI投資腳步未動搖，台股為主要受惠者；但台股反彈逐漸進入壓力區，建議投資人避免追價。

永豐投顧分析，台股經7月大跌後，8月反彈，站上季線後，一度衝破46000點大關；加上美股因通膨壓力短暫解除而上漲，投資人信心逐漸恢復。

永豐投顧認為，從近期美股季報及公司發言來看，各大CSP業者雖面臨現金流下滑、轉負的窘境，但對於AI投資的腳步並未動搖，甚至還要加大力度，破除市場懷疑論，台灣供應鏈為主要受益者，看好台股多頭趨勢不變。

永豐投顧指出，台股短期重點還是看通膨，上週美國公布通膨數據降低了聯準會升息憂慮，投資人轉趨積極，惟隨著時間逐漸逼近美國期中選舉，政策仍存在變數。

另外，永豐投顧認為，台股自7月底反彈以來，盤勢看回不回，逐漸逼近歷史高點，股價進入壓力圈，波動可能加大，建議投資人可逢回買進，但避免過度追價。

玉山投信基金經理人杜欣霈分析，7月台股修正量縮、融資去化，預期指數短線再大幅修正機率有限，高檔區間盤整的機率較大，後續應觀察成交量能。

杜欣霈指出，今年台股企業整體獲利年增率預估可達42%，其中AI相關個股更高達53%，AI需求持續推動企業獲利上修，在AI長期成長趨勢及企業獲利上修方向未變下，持續看好台股中長期表現。惟短線需留意供應鏈長短料問題，可能導致部分產品出貨時程遞延。

台股 通膨

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