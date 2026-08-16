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台北自動化展19日登場 機器人題材熱炒
2026台北國際自動化工業大展即將於8月19日至22日在台北南港展覽館登場，今年包括上銀、和椿、台達電、所羅門等超過800家國內外指標大廠參展。隨著AI快速發展，實體AI機器人被視為未來趨勢，今年自動化展格外受矚目。
今年台北自動化展以「人機協作．AI賦能」為主軸，匯集800多家國內外指標大廠參加，動用超過3500個攤位，較上屆成長7%。
國內包括上銀、新代、上緯、和椿、台達電、東佑達、高明鐵、羅昇、富田、均豪、達明機器人、所羅門等多家指標廠精銳盡出，將展出最新產品，呈現台灣機器人產業完整生態系。
由於中國人形機器人指標企業宇樹科技即將掛牌，近期在中國股市引發熱潮，台灣方面，隨著自動化展登場，有望跟著炒熱機器人概念題材。
主辦單位之一的台灣智慧自動化與機器人協會指出，AI快速發展，正推動機器人由自動化邁向智慧化與自主化，重新定義製造、生產及服務模式。
而台灣具備半導體、ICT、精密機械及智慧製造完整產業基礎，已建立從關鍵零組件、控制系統到AI應用整合的智慧機器人供應鏈與生態系，在全球智慧製造發展中具備重要地位。
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