台北自動化展 機器人上秀！上銀、台達電、達明等將端出最新成果

「2026台灣機器人與智慧自動化展」暨「台北國際自動化工業大展」將於19日登場，今年展會以「人機協作．AI賦能」為主軸，匯集886家國內外指標大廠、3,506個攤位，較上屆成長7%，展現AI機器人與智慧自動化的最新成果，預料也將為台股盤面的機器人概念股掀起話題。

今年國內參展廠商精銳盡出，包括上銀（2049）、新代（7750）、上緯（3708）、和椿（6215）、台達電（2308）、東佑達、高明鐵、羅昇（8374）、富田（4590）、均豪（5443）、達明機器人（4585）、所羅門（2359）等大廠都展出最新產品，呈現台灣機器人產業完整的生態系，全力搶攻全球機器人賽道上千億美元市場商機。

全球機器人產業核心焦點已從傳統的工業自動化，全面轉向「實體AI」與人形機器人的大規模商用化前哨戰。台灣機器人與智慧自動化展作為全台最大、也是亞洲最具代表性的機器人展會，備受矚目。

此屆展會聚焦AI機器人技術落地與多元應用場域，涵蓋人形機器人、協作型機器人、自主移動機器人、機器視覺、數位雙生、邊緣AI、智慧工廠等，呈現從核心技術、系統整合到終端應用的完整產業鏈與生態系。

主辦的台灣智慧自動化與機器人協會指出，AI快速發展，正推動機器人由自動化邁向智慧化與自主化，重新定義製造、生產及服務模式。

台灣具備半導體、ICT、精密機械及智慧製造完整產業基礎，已建立從關鍵零組件、控制系統到AI應用整合的智慧機器人供應鏈與生態系，在全球智慧製造發展中具備重要地位。

今年展會展出的亮點，包含人形機器人、四足機器人、協作型機器人、無人載具系統等熱門AI機器人，並展出機械手臂、工業AI應用、工業電腦、能源解決方案及關鍵零組件等，強調「以人為決策核心、AI為執行助力」的精神，全面形塑未來人機協作的新場域。