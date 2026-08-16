宏碁、亞光、群創法說 聚焦

宏碁（2353）、群創（3481）、亞光（3019）等科技廠不約而同將於18日舉辦第2季法說會，外界關注宏碁後續個人電腦（PC）及雲端等事業表現成長動能；亞光在AI液冷散熱、共同封裝光學（CPO）、人形機器人等新事業布局進度，以及連四季獲利的群創是否已步入正向循環榮景。

PC品牌大廠宏碁18日舉行法說會，外界將關注後續PC及雲端等事業表現可否維持高度成長動能。法人指出，宏碁今年下半年有機會持續受惠零組件價格上升帶來的終端產品漲價效應，另外商用機種有望持續升溫，因此即便出貨台數可能下降，但整體營運有機會保持穩健表現。

此外，宏碁將於9月2日發表一系列創新產品與技術，包括AI PC、輕薄型設計、電競系列、視覺顯示技術、連網解決方案，以及智慧生活裝置等全新產品，全力搶商機。

亞光預計18日召開線上法說會，由董事長賴以仁主持，外界關注亞光在AI液冷散熱、CPO、人形機器人等新事業布局進展。

賴以仁日前表示，亞光以奈米壓印（NIL）技術生產的Metalens應用於CPO領域的準直鏡及稜鏡具成本及耐熱優勢，內部規劃開發Lens Array加上稜鏡的一體化元件，預計今年底送樣。

除此之外，亞光深化與美國Frore Systems公司合作關係，該公司的AI資料中心液冷散熱技術，結合旗下精熙加工專業，供應水冷板關鍵金屬件，預計於第4季菲律賓新廠量產，有望增添營運動能。

群創18日將舉行線上法說會，法人關切群創布局FOPLP先進封裝的最新近況。群創今年第2季單季毛利率逆勢揚升至14.6%，衝上近四年半來高點，獲利較首季暴增178%、達45.32億元，每股純益0.57元，連四季賺錢，獲利創近六季新高，展現轉型成效。

展望第3季，群創預估非顯示器領域群與商用顯示器出貨力拚與第2季持平；消費性顯示器預估季減高個位數百分比。