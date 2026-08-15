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AI升至國安層級 程世嘉：台廠應跨足軟硬整合新商機

中央社／ 台北15日電
跨國人工智慧（AI）公司iKala共同創辦人暨集團董事長程世嘉（中）15日出席新書發表會，與Google台灣前董事總經理簡立峰（左）展開深度對談，剖析生成式AI浪潮對產業生態、國家競爭力及個人思維的衝擊。中央社
跨國人工智慧（AI）公司iKala共同創辦人暨集團董事長程世嘉（中）15日出席新書發表會，與Google台灣前董事總經理簡立峰（左）展開深度對談，剖析生成式AI浪潮對產業生態、國家競爭力及個人思維的衝擊。中央社

人工智慧（AI）技術一日千里，也帶來前所未有的地緣政治與資安威脅。跨國AI公司iKala共同創辦人暨集團董事長程世嘉今天指出，先進AI已具備調用工具的能力與「目標導向」特性，美國政府今年曾要求業者將先進AI模型下架18天，顯見AI已上升至國家安全與軍事層級。

面對算力未來的飽和挑戰，程世嘉認為，台灣業者必須從「硬體代工」思維跨足「軟硬整合」與應用端，搶占下一波AI商機。

程世嘉為史丹佛大學電腦科學碩士、具備20年AI研究與實務經驗，他今天出席新書發表會與Google台灣前董事總經理簡立峰展開深度對談，剖析生成式AI浪潮對產業生態、國家競爭力及個人思維的衝擊。

程世嘉指出，近期AI大廠的模型已能在強化學習下，主動尋找系統漏洞、調用各種工具以達成目標，現在的AI已成為國家基礎設施，如同水與電，國家公權力介入已是必然趨勢。

他表示，今年6、7月間，美國政府曾罕見要求AI業者將最新模型下架長達18天，連軟體也開始面臨出口管制，此為歷史上的關鍵轉折點，中國官方隨後也召集開源大模型創辦人開會研商對策。

程世嘉建議，企業若看到開源模型，應盡快下載備份，「因為你不知道哪一天，中國或美國會把它封掉。」

談到台灣在AI版圖的定位，程世嘉說，台股市值已躍居全球前5大，但半導體直接從業人口僅約30萬人，占全台1000多萬就業人口的3%。若資源持續過度傾斜，將造成人才「磁吸效應」，甚至導致整體內需服務業人力短缺、衝擊生活品質。

他分析，台灣業者長期習慣「拿到規格、做到100%良率」，這屬於被動接單模式，但真正主導規則與賺取高額利潤者，往往是制定規格的美國與中國業者。未來3到5年算力需求可能趨於飽和，加上低生育率帶來人才荒，台灣不能只停留在硬體元件製造，必須加速走向「軟硬整合」與「主權AI」應用。

他強調，現在製造軟體與試錯的邊際成本已趨近於零，企業應思考如何透過AI保存「老師傅」的經驗與智慧，並以消費者價值為核心，定義新的商業模式。

在工作型態變革上，程世嘉提出「智慧通膨」概念。當頂尖AI的智商已達到130的教授與天才水準時，知識與基本產出的價值將快速貶值，只懂降低成本的企業與個人很快會面臨極限；未來將走向「K型經濟」，懂得組織AI代理人（AI Agent）團隊的「超級使用者」，個人產能可提升20倍以上，現在工作最大瓶頸反而是人類的審核速度。

不過，程世嘉提醒，AI就像人類一樣，越聰明就越容易犯錯，依舊需要人類的判斷力。他建議民眾應秉持「問人之前先問AI、加人之前先加AI」原則，但切勿過度依賴而將大腦全盤「外包」，仍須透過刻意練習保留核心思維能力。

簡立峰呼應程世嘉的觀點並進一步補充說，在AI工具唾手可得的環境下，人類最不可被替代的本質是「思考力」與「慢想」，學習的痛點與克服困難的過程，才是知識內化為自身價值的關鍵，「不要只跟著世界的題目走，要跟著自己命題的題目走」，保有主體性才能在AI巨浪中確立無可取代的定位。

國安 算力 Google

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