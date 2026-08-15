鴻海連續三年獲頒亞洲最佳企業雇主獎

全球最大的科技製造平台服務商鴻海（2317）在最新公布的2026《HR Asia》評選中，再度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」權威肯定！此為鴻海第四度（歷年得獎為2022、2024、2025、2026年）且連續三年獲頒台灣區主獎項。今年鴻海更寫下新紀錄，一舉包辦「人才躍升獎」、「科技賦能獎」、「職場永續獎」與「多元、平等與包容獎」全數4個類別大獎，展現鴻海在人才永續發展培育、科技賦能、員工多元關懷與包容上的卓越表現，建構起全方位幸福職場的卓越成果。

《HR Asia》所舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲區人力資源領域的權威指標之一，成立至今有10多年歷史，評選過程經過嚴謹的獨立調查。今年總共有330家台灣企業參與選拔。鴻海作為在全球24個國家地區、擁有超過240個廠區與辦公室、高峰期逾90萬名員工的跨國大型企業來說，獲獎挑戰難度極高，更顯這份連霸榮耀之可貴。

鴻海科技集團人資長夏國安表示：「員工是企業最重要的資產，鴻海的成功，根植於每一位同仁的努力與奉獻。我們不僅僅是蟬聯『亞洲最佳企業雇主獎』，今年更獲得多個專項肯定，證明公司長期投入的方向是正確的，我們會持續努力，打造一個讓所有員工都能感到自豪、並與公司共同成長的幸福職場。」

今年度《HR Asia》全新設立的「人才躍升獎」，極力肯定鴻海提供豐富的學習資源與全球化的發展舞台，鼓勵員工與公司一同成長，實踐永續人才的理念。透過階梯化培訓體系與全球人才發展、高階領導梯隊建構及組織能力培育，成功打造堅實的接班梯隊，並提供同仁提供差異化的職涯發展方向。

呼應AI智能浪潮，鴻海將AI技術融入HR管理系統，因此獲得「科技賦能獎」肯定。鴻海在全新上線的招募管理系統導入「AI履歷解析」功能，大幅減低人工誤植風險並提升求職體驗；此外，推出24小時「智能人資小幫手」AI客服，搭配企業內部同仁專屬的「相信APP」與「富學寶典」行動學習平台，支援中、英、越、西等多國語言，為全球同仁打造零時差、無國界的數位化員工體驗。

「職場永續獎」中，鴻海秉持永續經營理念，將員工照護延伸至家庭與社會。業界首創的「0到6歲公司養」育兒津貼，每月補助1.5萬元，累計已孕育2,224位鴻海寶寶，此外公司也提供準媽媽員工預產期交通補助，打造全方位的福祉方案，公司將員工照護延伸至家庭，讓同仁在工作上無後顧之憂；去年開始創建的「員工持股信託制度」參與率亦達83.6%。最新一次的永續敬業度調查，範圍涵蓋逾8.2萬名員工，整體永續敬業度高達92%，領先全球高科技常模8%，成就世界級高水準表現。展現鴻海在推動ESG社會責任與打造永續幸福職場上的卓越成效。

鴻海擁抱來自全球的多元人才，並致力於打造一個尊重、平等且包容的工作環境，因此獲得「多元、平等與包容獎」。目前女性董事占比達33%、女性員工比率42.3%，集團首位女性輪值CEO更在2026年順利完成任期任務，樹立女性領導力新典範。全集團聘用身心障礙員工達4千餘人，並推出「多元公平包容身障服務計劃」與手語課培訓；全球各營運據點如美國、越南、印度、捷克、斯洛伐克、墨西哥等，亦定期舉辦文化周與節慶活動，確保每一位同仁的獨特性都被尊重與珍視。

鴻海也透過多元的溝通管道與相關政策推動，確保每一位員工的聲音都能被聽見，潛能都能被充分發揮。透過參與外部單位的評選來檢視公司政策成效與方向，是鴻海在ESG推動的重要一環。這不僅可以確保ESG的努力與國際接軌，努力的成果獲得第三方公正的檢視外，相關團隊獲獎，也是集團在ESG持續落實的重要動力。

如同鴻海的ESG願景：「科技開啟智慧生活，用心造就永續發展」，未來鴻海將繼續秉持「分享、合作、共榮」的精神，深化以人為本的企業文化，持續建構多元包容的職場環境，讓鴻海成為全球頂尖人才實現夢想的首選。