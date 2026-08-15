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大摩下調第3季筆電產量6%至2,730萬台

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

外資摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中指出，前五大ODM廠7月筆電（NB）出貨量為820萬台，預估8月產量為900萬台，月增10%、年減20%。

大摩科技產業分析師高燕禾根據訪查指出，包括廣達（2382）、緯創（3231）等五大台系ODM代工廠，7月NB出貨量為820萬台，月減31%、年減24%，低於預期約4%；估計8月產量為900萬台。高燕禾調降第3季產量6%至2,730萬台。

高燕禾說，零組件供應緊張仍是7月出貨不如預期的主要瓶頸，但也有跡象顯示，上半年提前拉貨的需求正在消退。不過，預計產品組合將持續轉向利潤較高的高端機種。

此外，據各大ODM廠在近期舉辦的第2季法說會上，多數指出下半年的NB製造量將弱於上半年，主因與零組件的供應狀況有關，這與歷史季節性規律不同，因歷史上NB製造量通常是下半年大於上半年。

而相較於過去15年第3季平均季增5%的歷史季節性表現，今年第3季10%的季減幅，明顯低於季節性水準，實際出貨量仍將取決於零組件的供應狀況而定，但零組件供應緊張，預期將繼續限制低階NB機種的製造量。

大摩 筆電 緯創

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