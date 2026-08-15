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黃志芳：無人機產業蓄勢待發 貿協助攻業者拓展海外市場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
2026台北童樂會，貿協連續第5年在南港辦理公益活動。圖／業者提供
2026台北童樂會，貿協連續第5年在南港辦理公益活動。圖／業者提供

由經濟部國際貿易署指導、外貿協會與安得烈慈善協會共同主辦的「2026台北童樂會－點亮童心 共好未來」公益活動登場，外貿協會董事長黃志芳表示，今年首度與安得烈慈善協會合作，希望透過豐富多元的體驗活動，讓偏鄉及弱勢兒童度過有意義的暑假；同時，隨政府加大無人機產業政策支持，台灣無人機產業正迎來重要發展契機，貿協將全力協助業者拓展海外市場。

黃志芳指出，貿協已連續第四年在台北舉辦大型公益活動，今年首次攜手安得烈慈善協會，該協會長期深入全台偏鄉，協助弱勢家庭，貿協很榮幸能共同舉辦台北童樂會，讓孩子在暑假接觸新知、開拓視野。

他表示，今年活動在南港展覽館舉行，集結國防部、中科院、工研院及吳寶春麵包工作坊等單位，規劃六大體驗區，從學習成長到未來夢想，讓孩子透過實際操作認識科技、國防與產業發展。其中，中科院展示台灣自製無人機，並提供模擬操作體驗；工研院則將去年大阪世博台灣館的蝴蝶體驗帶到現場，讓孩子寓教於樂。

除了兒童體驗活動，貿協也投入公益行動，捐贈安得烈慈善協會1,695個食物箱，並號召400多位同仁及眷屬參與包裝，完成後將送往全台有需要的家庭。

談到無人機產業發展，黃志芳表示，政府編列相關預算推動無人機產業，將成為產業加速發展的重要力量。台灣本身在資通訊、晶片設計、電控及馬達、電池等關鍵零組件具備優勢，過去較欠缺的是國內市場帶動力量，如今政策支持到位，正是台灣無人機產業起飛的重要時機。

黃志芳表示，貿協將把無人機列為國內外推動重點，協助業者「出海」。今年10月在台北舉辦的國防產業論壇，以及明年9月舉行的台北國際航太暨國防工業展，均將無人機列為重要主題，並邀請美國無人機產業專家來台交流。

此外，貿協也將運用全球海外據點及台灣形象展等平台，協助業者拓展國際市場。黃志芳指出，近期在日本及波蘭舉辦的台灣形象展中，無人機業者均有亮眼表現，未來將持續透過多元平台，協助台灣無人機產業爭取更多海外合作與市場商機。

2026台北童樂會，貿協連續第5年在南港辦理公益活動圖／業者提供
2026台北童樂會，貿協連續第5年在南港辦理公益活動圖／業者提供

黃志芳 無人機 偏鄉 外貿協會

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