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AI當道但政府轉型專案難申請 傳產、中小企業盼降門檻

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
AI當道，但桃園傳產及中小企業反映輔導轉型專案難申請，民代盼市府檢討降門檻。聯合報系資料照
AI當道，但桃園傳產及中小企業反映輔導轉型專案難申請，民代盼市府檢討降門檻。聯合報系資料照

AI產業當道，為提升國家競爭力，政府寄補助輔導企業轉型，但桃園民代接獲陳情，傳產及中小型製造業轉型面臨資金及技術問題難克服，盼市府降低門檻；桃園市長張善政表示，經濟部專案輔導有一定門檻，確實不容易，必須有好的基礎，桃園已成立「智慧產業學院」，協助企業培育人才，盼業者善用。

國民黨桃園市議員林政賢指出，桃園是全國製造業重鎮，傳統工廠超過1.3萬家。市府一直在推動「智慧桃園」、「AI首都」，但許多傳產和中小企業向他反映，公司面臨「想轉型但不知道怎麼轉」問題，也遇到「沒技術」、「沒資金」的困境，中央政府雖有專案補助，但補助方案門檻太高，一般中小型企業難達成，市府除向中央反映地方民情，也該以身作則，檢討地方的產業創新專案補助，設立低門檻、快速審查的AI應用補助方案。

林政賢也說，桃園虎頭山創新產業園區目前有AI設備展示及體驗，來此觀摩的企業多半看完就走，十分可惜，對桃園1.3萬家傳產幫助也很有限，應從單純的展示體驗轉型成技術對接平台，效益才會擴大。

張善政日前赴議會施政報告表示，桃園製造業以中小型企業為主，多數業者申請經濟部專案補助仍具一定門檻，因此市府去（114）年成立「桃園智慧產業學院」，優先從人才培育著手，協助企業奠定轉型基礎。學院成立一年多，實體與線上免費課程累計約4.5萬人次參與，盼業者善用。

經發局回應，中小企業通常沒有專責的數位或AI人才，管理階層也未必具備足夠的數位轉型思維，即使了解AI是未來發展趨勢，也難以判斷哪些技術適合自身產業及製程，培育人才確實是首要目標。待企業觀念技術成熟，市府也會協助找出轉型痛點，提供客製化改善方案，後續再協助申請中央補助資源。

AI當道，但桃園傳產及中小企業反映輔導轉型專案難申請，民代盼市府檢討降門檻。記者陳俊智／攝影
AI當道，但桃園傳產及中小企業反映輔導轉型專案難申請，民代盼市府檢討降門檻。記者陳俊智／攝影

AI當道，但桃園傳產及中小企業反映輔導轉型專案難申請，民代盼市府檢討降門檻。記者陳俊智／攝影
AI當道，但桃園傳產及中小企業反映輔導轉型專案難申請，民代盼市府檢討降門檻。記者陳俊智／攝影

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