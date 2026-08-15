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2026第一輪經貿調查：國內逾4成導入AI企業竟只「純聊天」且還用免費

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國內逾4成企業導入AI程度竟然跟一般人一樣，免費聊天。圖／AI生成
國內逾4成企業導入AI程度竟然跟一般人一樣，免費聊天。圖／AI生成

美伊中東戰事引發的連鎖效應，已超越純粹的經濟部波。對外貿易協會發布2026年第一輪「貿協經貿指數」，企業對營運成本風險關注度顯著攀升，並高居各項風險指標之冠。不過，產業間存在高度溫差，AI產業前景強勢，傳統原物料產業成為此次地緣政治變局中的重災區。貿協調查企業導入AI現況，驚訝發現逾4成企業只停留在「AI免費聊天」階段。

貿協指出，在美伊中東戰事引發的地緣政治衝擊下，調查顯示超過半數企業受到負面波及；但為因應國際地緣經濟變局與成本挑戰，積極擁抱「數位轉型」與「AI賦能」的企業，則展現高度的營運韌性，其對未來景氣的預期與抗壓性明顯優於尚未轉型的同業。

根據貿協經貿指數調查結果，受美伊中東戰事波及，高達56.2%的企業評估整體影響為「負面」，地緣政治引發的連鎖效應已超越純粹的經濟波動，企業對「營運成本」的風險關注度自前次調查的 67.7% 顯著攀升近10個百分點至77.5%，高居各項風險指標之冠。

在受衝擊的企業中，高達 85.4% 將「成本上升」視為最核心的痛點，其次為「原物料或零件短缺」（49.9%）。貿協表示，面對推升的財務負擔與可能持續半年以上的斷鏈挑戰，企業為妥善因應，應對策略除了持續聚焦「強化產品性價競爭力」外，更積極加速「分散供應鏈及市場」及「調整商業模式」，藉此規避戰事物流風險並尋求突圍。

即使美伊開戰已半年，企業對當下外銷環境的「信心指數」落入36.05的低迷區間，但對未來半年的「預期指數」則回升至45.25，顯示企業雖短期承壓，但預期最壞情況可能即將過去，呈現審慎復甦態勢。

值得注意的是，產業間存在極大「溫差」，貿協指出，受惠於全球AI與半導體熱潮，電子、資通訊與光學產業未來預期指數高達53.7，為全產業唯一突破50榮枯線的強勢板塊；反觀石油化學橡塑膠與基本金屬等傳統原物料產業，受地緣衝突導致的成本波動影響最深，預期指數僅落在33.8與30.3，成為本次變局中的重災區。

深挖企業導入AI現況，貿協驚訝發現，雖然絕大多數企業已開始使用AI，但高達42.2％停留在「免費聊天」階段，調查揭露一項關鍵發現，企業導入AI的深度與其對未來的外銷信心具備強烈正相關。

貿協指出，已編列預算進行「AI Agents」導入的先驅企業，未來預期指數高達59.41；採用「付費AI Agent」的企業也有51.84，反觀僅使用免費聊天AI或完全未使用的企業，信心指數則低迷在40.9至42.3間，印證面對宏觀地緣經濟波動，能有效利用AI賦能並控管成本的企業，更具備應對變局的底氣。

經貿 中東 中東戰事

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