廣運50周年／世代交替邁向百年企業 半導體業績交出數倍成長佳績
廣運集團（6125）董事長謝明凱15日表示，半導體自動化設備今年迎來營運大爆發的數倍成長佳績；集團營收可望有雙位數成長；集團旗下的金運、盛新都規劃於今年10月於興櫃掛牌。
自動化與智慧製造大廠廣運今年迎來創立50周年的重要里程碑，並於台大體育館盛大舉辦「50周年家庭日活動」，邀請集團同仁、眷屬、合作夥伴歡聚一堂。創辦人暨總裁謝清福於活動現場回顧半世紀的創業歷程，除感念全體員工與家屬的傾力支持外，更正式宣示世代傳承布局完成，將引領廣運集團全力搶攻人工智慧、半導體、機器人與無人機、智慧製造及新能源等新世代產業戰略高地，邁向百年企業目標。
白手起家五十載 以「真、善、美」奠定堅實企業文化
回顧創業歷程，謝清福感性表示，1976年他與同學白周煌攜手創業，當時僅憑藉兩個人合資十萬元資本額起家，憑著「肯做、肯學、不要怕辛苦」的精神，一步一腳印走過半世紀。
「五十年前怎麼也想不到，五十年後會有今天這樣的廣運。」謝總裁特別強調，集團能有今日規模，是全體同仁長期拚搏與背後家庭默默支持的共同成果。為使企業文化永續傳遞，謝總裁將廣運長期秉持的經營理念—「誠信經營、熱忱服務」、「技術第一、品質至上」及「繁榮公司、幸福員工」，進一步歸納為「真、善、美」的核心精神（做人要真、做事要善、希望要美），作為集團永續發展的指引方針。
完成高層傳承布局 全力擁抱 AI 與智慧製造轉型
面對快速變化的產業環境與科技浪潮，廣運已落實企業治理與傳承規劃。謝清福已於2025年將職責正式交棒給謝明凱董事長，完成「創業世代」走向「新創世代」的歷史轉折。
謝清福指出，趁自己身體健康時完成經驗傳承與責任交付，是為了將舞台完整交給下一代。面對未來前瞻科技產業機遇，他寄予厚望並勉勵經營團隊：「下一代應該要看得比我們更遠，做得比我們更好。」同時，他也以身作則，期許全體同仁保持不間斷的學習熱情，「不管幾歲，都不能停止學習」，透過持續創新提升企業競爭力。
站在新起點 攜手同仁共築百年企業願景
從1976年創業至2026年邁入第50個年頭，廣運站在下一個半世紀的起點，已明確鎖定未來關鍵技術領域。謝清福總裁期許廣運持續精進核心技術，掌握新產業契機，朝向百年企業目標堅定前行。
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