中央通過無人機預算 「空中外送」在嘉義成真 驗證物流商轉

無人機不只飛上天，更開始飛進民眾生活。台灣積極布局無人機產業，嘉縣率先投入物流商業化驗證，透過實際送餐測試，讓過去看似科幻「空中外送」逐步成為落地生活應用。嘉縣無人機物流場域完成近1200件配送任務，累計約10小時飛行、1100公里程，為低空經濟累積重要實戰經驗。

立法院昨天審議通過115年度中央政府總預算案，其中無人機產業相關預算，為國內無人機技術研發、量產製造、檢測驗證及國際拓銷提供政策支持。經濟部推動嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心），結合廠商進駐、研發試製與飛行測試場域，帶動無人機上下游產業聚落發展，嘉義成為台灣低空經濟布局重要基地。

縣長翁章梁臉書分享測試成果，他透過平板APP實際下單冰品，無人機從縣府附近彩虹商場起飛，沿設定航線飛往亞創中心，將餐點精準送入取物櫃。取貨者輸入密碼，即可完成取貨，整套流程從商家接單、無人機起飛、航線飛行到最後取貨，完整呈現「空中外送」運作模式。

「它已經飛了1000多次。」翁章梁表示，這不是一次性展示，而是中華電信在亞創中心推動的實際物流實驗，提前驗證無人機物流商業化所需的技術與營運模式。這項無人機物流計畫由中華電信攜手點點全球、金屬工業研究發展中心、新樂飛無人機及中華系統整合等業者推動，在太保市、朴子市建置實際營運場域，結合經濟部無人載具創新實驗及實證運行計畫，導入5G通訊、智慧物流平台、空中廊道管理及AI技術。

中華電信在嘉義建置全台首條5G空中廊道，提供即時影像傳輸、飛航控制及遠端監管功能，並透過智慧物流平台逐步實現配送自動化。研究院也投入多機協同技術，未來有機會由單一操作人員同時監控多架物流無人機，降低人力成本、提升配送效率。翁章梁表示，將持續推動亞創中心二館及民雄航太暨無人機產業園區，串聯研發、測試、驗證與製造，打造完整產業鏈，讓嘉義在全球無人機供應鏈中扮演更重要角色，強化台灣國防與產業韌性。