快訊

影／印尼規模7.7強震！候船室倒塌畫面曝光 數百旅客驚逃

美國密西根爆連環槍擊「5死1命危」！39歲嫌犯也死亡

陳幸妤留言也沒了…趙建銘診所Google負評遭刪光 評價回到4.6顆星

聽新聞
0:00 / 0:00

中央通過無人機預算 「空中外送」在嘉義成真 驗證物流商轉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁臉書分享中華電信在亞創中心推動的實際物流實驗，目的提前驗證無人機物流商業化所需的技術與營運模式測試成果。圖／取自翁章梁臉書
嘉義縣長翁章梁臉書分享中華電信在亞創中心推動的實際物流實驗，目的提前驗證無人機物流商業化所需的技術與營運模式測試成果。圖／取自翁章梁臉書

無人機不只飛上天，更開始飛進民眾生活。台灣積極布局無人機產業，嘉縣率先投入物流商業化驗證，透過實際送餐測試，讓過去看似科幻「空中外送」逐步成為落地生活應用。嘉縣無人機物流場域完成近1200件配送任務，累計約10小時飛行、1100公里程，為低空經濟累積重要實戰經驗。

立法院昨天審議通過115年度中央政府總預算案，其中無人機產業相關預算，為國內無人機技術研發、量產製造、檢測驗證及國際拓銷提供政策支持。經濟部推動嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心），結合廠商進駐、研發試製與飛行測試場域，帶動無人機上下游產業聚落發展，嘉義成為台灣低空經濟布局重要基地。

縣長翁章梁臉書分享測試成果，他透過平板APP實際下單冰品，無人機從縣府附近彩虹商場起飛，沿設定航線飛往亞創中心，將餐點精準送入取物櫃。取貨者輸入密碼，即可完成取貨，整套流程從商家接單、無人機起飛、航線飛行到最後取貨，完整呈現「空中外送」運作模式。

「它已經飛了1000多次。」翁章梁表示，這不是一次性展示，而是中華電信在亞創中心推動的實際物流實驗，提前驗證無人機物流商業化所需的技術與營運模式。這項無人機物流計畫由中華電信攜手點點全球、金屬工業研究發展中心、新樂飛無人機及中華系統整合等業者推動，在太保市、朴子市建置實際營運場域，結合經濟部無人載具創新實驗及實證運行計畫，導入5G通訊、智慧物流平台、空中廊道管理及AI技術。

中華電信在嘉義建置全台首條5G空中廊道，提供即時影像傳輸、飛航控制及遠端監管功能，並透過智慧物流平台逐步實現配送自動化。研究院也投入多機協同技術，未來有機會由單一操作人員同時監控多架物流無人機，降低人力成本、提升配送效率。翁章梁表示，將持續推動亞創中心二館及民雄航太暨無人機產業園區，串聯研發、測試、驗證與製造，打造完整產業鏈，讓嘉義在全球無人機供應鏈中扮演更重要角色，強化台灣國防與產業韌性。

嘉義縣長翁章梁臉書分享中華電信在亞創中心推動的實際物流實驗，目的提前驗證無人機物流商業化所需的技術與營運模式測試成果。圖／取自翁章梁臉書
嘉義縣長翁章梁臉書分享中華電信在亞創中心推動的實際物流實驗，目的提前驗證無人機物流商業化所需的技術與營運模式測試成果。圖／取自翁章梁臉書

嘉義 無人機 外送

延伸閱讀

經濟部感謝立法院通過無人機預算 拚119年產值破400億

嘉縣舉辦國中小學生無人機競賽 展現學習成果

無人機套件上看1萬美元！神基卡位歐美國防工業 融程攜韓廠造無人船

無人載具預算634億 全過關

相關新聞

中央通過無人機預算 「空中外送」在嘉義成真 驗證物流商轉

無人機不只飛上天，更開始飛進民眾生活。台灣積極布局無人機產業，嘉縣率先投入物流商業化驗證，透過實際送餐測試，讓過去看似科幻「空中外送」逐步成為落地生活應用。嘉縣無人機物流場域完成近1200件配送任務，累計約10小時飛行、1100公里程，為低空經濟累積重要實戰經驗。

川普揮關稅大棒 我無人機輸美將課稅15%

美國總統川普13日簽署文告，對進口無人機與零組件課徵10%-100%不等的關稅，無人機關稅預定9月初生效，不具敏感性的零組件關稅預定明年1月生效，台灣輸出的產品遭課15%關稅，以因應進口無人機及零組件構成的國家安全威脅，強化美國無人機產業與供應鏈，確保美國在無人機領域的主導地位。

宏碁營運長高樹國請辭

宏碁（2353）昨（14）日公告，營運長暨資訊產品事業總經理高樹國因個人因素請辭，職務將由董事長暨執行長陳俊聖兼任，即日起生效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。