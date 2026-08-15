投信錢從 AI 撤了？本周狂買7大金融股 兩檔人氣電子股遭大砍

台股本周維持高檔震盪，三大法人合計買超2637.60億元，其中投信買超145.96億元。觀察投信本周買賣超排行榜，資金布局明顯偏向金融股，台新新光金（2887）、凱基金（2883）、華南金（2880）包辦買超前三名；另一方面，華邦電（2344）、聯電（2303）則成為投信調節重心。

投信本周買超前10名中，金融股占7席，台新新光金以5萬3,368張居冠，凱基金買超4萬7,779張，華南金買超3萬427張，兆豐金（2886）買超2萬6,169張、玉山金（2884）買超2萬408張，第一金（2892）、永豐金（2890）也分別買超1萬7,474張、1萬6,025張。

非金融股方面，欣銓（3264）獲投信買超1萬191張，順達（3211）買超9,790張，旺宏（2337）買超8,663張，顯示投信除了大舉布局金融股，仍持續鎖定半導體及AI（人工智慧）伺服器供應鏈。

反觀賣超榜，華邦電遭投信賣超3萬6,717張，成為本周最大調節標的；聯電賣超2萬7,308張居次，大成鋼（2027）賣超1萬3,202張。南茂（8150）也遭賣超8,300張，日月光投控（3711）則減碼4,249張。

金融股成為投信資金核心，與金控獲利持續創高有關。截至13日已有10家金控公布7月成績單，7月稅後盈餘合計478.38億元，年增17.22%；前7月累計稅後盈餘達3,601.76億元，年增68.08%。其中台新新光金前7月累賺527.70億元、年增281.01%，在累計獲利成長排名居冠，也成為投信本周最大買超標的。

整體法人動向方面，10日至14日外資及陸資買超2,061.36億元，投信買超145.96億元，自營商買超430.29億元，三大法人合計買超2,637.60億元。從投信籌碼來看，本周最鮮明的訊號就是「金融加碼、電子汰弱留強」，資金輪動方向值得留意。