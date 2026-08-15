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怕陸搶客 美AI巨頭被迫價格戰
OpenAI、Anthropic等美國頂尖人工智慧（ＡＩ）業者已被迫進入價格戰，推出較為便宜的ＡＩ模型，努力留住那些想節省成本、正轉向中國大陸競爭同業低價同類產品的客戶。
英國金融時報報導，OpenAI最近表示，將把旗下「速度最快、價格最實惠的模型」GPT-5.6 Luna價格下調百分之八十；Anthropic則推出Claude Opus 5，號稱是旗下最強大模型Fable 5的「半價」，提供較先進的ＡＩ功能。
根據Silicon Data的詞元（Token）價格指數，這些措施已幫助客戶使用美國頂尖ＡＩ業者模型時，支付的價格減少約四分之一。
實際上，企業ＡＩ使用者也正面臨成本壓力，一些企業在帳單金額暴增後，開始限制ＡＩ用量，或測試更便宜的替代方案。例如DoorDash、Airbnb等公司表示，它們已開始使用中國大陸開發的模型，以努力控制帳單支出。
這項轉變恰逢月之暗面、DeepSeek等大陸ＡＩ業者推出一系列新模型，這些模型已縮小與美國之間的效能差距，也讓美國科技業擔心，即使美國開發商持續投入大量資金以維持技術優勢，它們仍可能失去客戶。
美國ＡＩ業者最新一輪的降價措施適用於中階產品，讓這些產品更具備與大陸ＡＩ模型競爭的能力。例如，OpenAI將GPT-5.6 Luna的價格從每百萬個輸入Token一美元降至○點二美元，並將每百萬個輸出Token的價格從六美元降至一點二美元。
然而，模型所公布的Token價格，並不能直接用來比較不同的ＡＩ模型。能力更強大的模型有時能夠使用更少的Token，或以更少次的嘗試完成一項任務。這意味著，一個從Token標價來看似乎更昂貴的模型，最終完成一項任務時，實際成本可能反而更低。
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