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鬼故事退散…輝達光通訊夥伴CPO量產如期推進 粉碎市場傳聞

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國光通訊大廠Lumentum表示，共同封裝光學（CPO）scale-up產品將自2027年下半年起量產出貨。
美國光通訊大廠Lumentum表示，共同封裝光學（CPO）scale-up產品將自2027年下半年起量產出貨。

近期市場一度盛傳，共同封裝光學（CPO）的導入時程可能延後數年，但輝達（NVIDIA）的兩個光通訊合作夥伴，相繼在法說會上表示，CPO量產進度仍按計畫推進，粉碎市場傳言。

美國光通訊大廠Lumentum指出，超高功率CPO雷射需求持續升溫，而多項近封裝光學（NPO）合作案也「正在推進」。該公司預期，垂直擴充（scale-up）產品將自2027年下半年起量產出貨，2028年預計有首批客戶開始產品部署。

Coherent本周也表示，主要用於機櫃對機櫃（rack-to-rack）的水平擴充（scale-out）CPO，將於今年下半年開始帶來營收；scale-up CPO則預料自明年起開始挹注營收。該公司也強調，目前正與多家客戶合作推進CPO與NPO產品。

知名科技記者、暢銷書《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國引領AI浪潮的祕密》作者金泰（Tae Kim）認為，Lumentum與Coherent的說法已打破CPO延後的市場傳聞，而這兩家公司都有一個重要客戶，就是輝達。隨著輝達對兩家供應商投入數十億美元，加速擴充產能與研發，CPO可望按照既定時程，為從Vera Rubin開始的下一代AI工廠，提供關鍵支援。

輝達3月宣布與Lumentum建立多年期「戰略合作夥伴關係」，以加速光學技術發展，並宣布投資該公司20億美元，用於支持研發、擴充產能及營運。輝達3月也投資20億美元於Coherent，後者也將在近期動土的德州新廠，興建全球首座用於量產的6吋磷化銦（InP）晶圓廠。這些InP晶圓將成為關鍵基礎技術，透過光纖網路在晶片、伺服器與資料中心之間傳輸資料。

輝達表示，旗下NVL576伺服器將連結八座NVLink機櫃，每座搭載72顆Rubin Ultra GPU，最後形成一個擁有576顆GPU的單一網域。由於這套伺服器必須突破傳統銅線網路在長距離訊號傳輸上的限制，因此將導入CPO技術。

這些投資對輝達至關重要，因為其他業者也正跟進布局。超微（AMD）預計將與格芯（GlobalFoundries）合作，在搭載Instinct MI500 GPU的下一代AI伺服器中，導入CPO技術。MI500 GPU的競爭對手鎖定Rubin Ultra，兩者都預計在明年下半年推出。

輝達 CPO 光通訊

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