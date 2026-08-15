川普揮關稅大棒 我無人機輸美將課稅15%

美國總統川普13日簽署文告，對進口無人機與零組件課徵10%-100%不等的關稅，無人機關稅預定9月初生效，不具敏感性的零組件關稅預定明年1月生效，台灣輸出的產品遭課15%關稅，以因應進口無人機及零組件構成的國家安全威脅，強化美國無人機產業與供應鏈，確保美國在無人機領域的主導地位。

國內無人機大廠雷虎科技（8033）表示，這項政策對台廠是「中性偏利多」。台灣產品雖適用約15%關稅， 但與中國或高敏感度產品25%至100%關稅的產品比較，台灣與中國供應鏈之間的成本差距會大幅縮小。這對屬於「非紅供應鏈」的台灣無人機產業是利多。就中長期來看，雷虎科技認為最大的影響不是關稅，而是供應鏈重組。

近期無人機關鍵大事

對於美國強化無人機供應鏈在地化，漢翔表示，若美國客戶提出在地製造需求，且有實際訂單，將評估在美國生產無人機。

中光電表示，已與當地國際大廠進行系統、關鍵零組件及在地化製造深度合作，補足非紅供應鏈缺口，並鎖定美國警政、消防及能源設備巡檢市場，爭取陸續釋出的非中國製無人機替代商機。這意謂川普新政對中光電也是利多。

白宮網站發布的文告顯示，商務部長盧特尼克已調查進口無人航空系統或無人機造成的影響，發現「外國無人航空系統生產商的進口滲透程度相當高，而且美國過度依賴外國的無人航空系統及零組件來源」，來自特定外國實體的無人機及零組件「構成安全及保安風險」，而美國國內產量不足以滿足安全需求。

白宮因而授權商務部長為新投資無人機及零組件製造的企業設立生產回流計畫，並將根據1962年貿易擴張法第232條，對進口無人機與零組件課徵關稅。

其中，美國將對特定尺寸或具備特定能力、在國安用途尤其敏感的無人機、停靠站及特定關鍵零組件，課徵100%關稅，包括最大起飛重量超過25公斤及具備熱成像能力的無人機。

美國也將對尺寸較小、且不具備某些特別涉及國安能力的無人機及其他零組件，課徵25%關稅；對來自歐盟、日本、列支敦斯登、南韓、瑞士及台灣的無人機與零組件，課徵15%關稅；來自英國的無人機則課徵10%從價關稅。白宮表示，針對無人機的關稅，將在川普簽署文告的21天後生效；對國家安全並非特別敏感的無人機零組件，關稅將在簽署180天後生效。