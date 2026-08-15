宏碁營運長高樹國請辭

美國總統川普13日簽署文告，對進口無人機與零組件課徵10%-100%不等的關稅，無人機關稅預定9月初生效，不具敏感性的零組件關稅預定明年1月生效，台灣輸出的產品遭課15%關稅，以因應進口無人機及零組件構成的國家安全威脅，強化美國無人機產業與供應鏈，確保美國在無人機領域的主導地位。

2026-08-15 01:00