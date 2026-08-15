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宏碁營運長高樹國請辭

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

宏碁（2353）昨（14）日公告，營運長暨資訊產品事業總經理高樹國因個人因素請辭，職務將由董事長暨執行長陳俊聖兼任，即日起生效。

高樹國並同步辭去原兼任宏碁集團旗下宏碁遊戲、倚天酷碁董事長相關職務。

高樹國畢業於清華大學電機工程系，於1995年進入宏碁，經歷業務管理、IT產品開發等不同領域的歷練，專業範圍涵蓋產品研發、銷售及行銷，2016年3月起升任資訊產品事業總經理，負責營運及資訊產品的完整周期管理，2018年成為共同營運長，2023年5月起擔任營運長。高樹國近期傳出私人負面消息，並於昨天請辭。

宏碁 陳俊聖 清華大學

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