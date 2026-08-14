上曜布局大躍進 轉型低空經濟、AI 大健康、高端地產與新材料四軌並進

上曜（1316）集團透過長期資本布局與跨領域垂直整合，已由單一營造地產商轉型為橫跨「精品住宅地產」、「低空經濟與無人機技術」、「高階材料與環保工程」及「AI大健康與消費電商」四大核心賽道的綜合型控股集團。

上曜集團旗下匯聚包括世紀*（5314）、永捷創新（4714）、信立化學（4303）、斐成開發（3313）、天良生技（4127）、詠昇電子（6418）、星雲電腦（8047）、萬年清（6624）、邁達康（9960）等多家上市櫃指標企業，2026年前七月營收已攀升至46.72億元、年增127.10％，超過去年全年營收44.83億元，且上半年合併總資產達283.69億元，展現跨界併購與多角化控股集團的龐大資產規模，及具產業規模與抗風險力的集團生態系。

上曜建設做為集團的母體，主要深耕頂級精品住宅與商業地產開發，以打造城市地標著稱，上曜於台南九份子重劃區推出總銷近200億元的重大代表作「國王湖」，規劃38樓鋼骨制震水岸地標，結合全彩LED立面與智慧機器人服務系統；加上前期已完銷的「湖映白」及經典豪宅案，穩固上曜於南台灣高端住宅的地位與營運現金流。

再者，上曜於2026年初透過併購「林聲文化藝術」，間接取得位於台南公園旁、321 藝術文化村對面（原台南兵工廠/陸軍配件廠）約 7,000 坪土地的 70 年地上權大型開發案。

上曜表示，該案將規劃結合精緻商場、星級飯店與「夏荊山藝術博物館」的複合式文化商業新地標，翻轉台南車站門戶商圈，為集團注入長期穩健的租金與商場營運收益。

搶抓全球航太科技與低空經濟爆發商機，上曜集團旗下關鍵投資平台世紀民生將「低空經濟」列為集團重點科技成長引擎。世紀民生憑藉 IC設計與系統整合優勢，自主研發消防繫留無人機、長距離巡航無人機等五大核心技術，並拓展至關鍵基礎設施巡檢與公共安全領域；同時完成「反無人機防護系統」在地化產線建置，具備偵測、干擾與誘偏能力，鎖定軍用商規與民用關鍵國防防衛需求，引領集團飛向高毛利科技新藍海。

此外，世紀民生亦積極推動「鳳凰計畫2.0」，整合集團旗下品牌、通路、會員與AI數據平台資源，透過數位導購、精準會員經營及內容行銷，提升產品轉換效率與營運效益，並藉由完整的大健康產業鏈布局，持續強化集團競爭優勢，打造可規模化複製的AI大健康營運模式。

在化工與材料領域，集團透過持有永捷創新，進一步串聯信立化學及普大應用材料，專注於高階 PU 樹脂、可撓式 OLED光學塗層與機能性布料加工；此外，結合集團綜合持股的環保工程大廠萬年清，將高級廢水處理工程與設備輸出至台灣、越南及印度市場，響應全球 ESG永續趨勢。

在科技製造、生技醫療與消費通路端，集團旗下上市櫃企業亦展現強勁的橫向戰力。天良生技持續深耕中西藥品與保健食品研發，積極結合世紀民生 AI 數據平台，推動傳統藥局通路的數位轉型；詠昇電子深耕連接器與線材逾30年，隨著工業自動化、車用電子、AI 伺服器及智慧醫療需求升溫，公司持續將核心技術延伸至工控、AI伺服器、車用及醫療線束等利基市場。

2026年上半年工控、車用及醫療等非3C應用合計已占產品應用超過六成，顯示產品結構逐步朝多元化與高附加價值市場發展；電腦周邊與雷射雕刻機大廠星雲電腦則揮軍全球市場，透過歐美成熟通路加速拓展雷射切割設備與智慧製造解決方案。

而國內高爾夫連鎖通路邁達康更結合集團大消費生態圈，持續優化全台門市營運效率與線上電商平台，精準抓牢高端運動休閒與消費需求，多軌齊發提升集團整體獲利質地。

展望未來，上曜集團總裁張祐銘表示，集團已正式邁入「資源整合、綜效爆發」的全新里程碑。上曜集團不再只是一家頂級地產開發商，而是具備龐大資產底蘊、高科技壁壘與消費通路動能的跨國綜合型控股集團。

張祐銘指出，未來將持續發揮旗下十餘家上市櫃企業間的資源共享與橫向綜效，以地產與商業開發帶來的安定現金流為基石，全力驅動「精品住宅地產」、「低空經濟與無人機技術」、「高階材料與環保工程」及「AI大健康與消費電商」四大核心賽道的多角化布局，在兼顧極高抗風險韌性的同時，實現營運規模與企業價值的倍增突破，為股東與市場創造永續且卓越的回饋。