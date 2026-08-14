蕭美琴：產官學研共推太空發展 厚植台灣科技人才

副總統蕭美琴14日參訪中央大學。她表示，面對全球太空產業及科技快速發展，政府將整合國防、產業、科學研究及人才培育等領域，共同推動國家太空發展，並持續厚植台灣太空科技及人才基礎，把握國際合作機會。

蕭美琴首先抵達太空及遙測研究中心，參觀資源衛星接收站頂樓天線及衛星組裝整合測試室，了解衛星資料接收、研製及遙測應用情形。接續聽取中央大學太空人才培育、科研及產業應用、國土安全與環境監測等相關簡報，並就人才發展及國際太空合作等議題與研究團隊進行交流。

蕭美琴致詞時表示，她對太空相關議題深感興趣，因此也把握難得機會前來學習。總統已指示政府在國安會架構下成立跨部會的太空發展委員會，整合國防、產業、科學研究及人才培育等不同領域，共同推動國家太空發展。

蕭美琴提到，自己並非太空領域的專家，因此更希望多加了解相關議題。相較於其他國家，台灣較晚投入太空領域，但面對全球太空產業及科技快速發展，台灣不能缺席。

談及台灣太空發展，蕭美琴指出，美國正在推動相關太空合作法案，以及阿提米絲（Artemis）計畫所帶動的國際合作。過去台灣並非相關簽署國，但目前美方也主動與台灣討論，盼尋求適合的領域，與其他國家分工合作、共同參與。

蕭美琴表示，從國家整體發展來看，無論是遙測、通訊、國防等領域，都需要太空科技作為支撐，相信中央大學未來所扮演的角色將更加重要，也將成為國家整體太空戰略不可或缺的一環。她期盼教育部持續在相關資源上給予支持，政府與學研各界共同努力，厚植台灣太空科技及人才基礎。