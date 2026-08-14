無人機套件上看1萬美元！神基卡位歐美國防工業 融程攜韓廠造無人船

634億元的國防預算14日在立法院過關，消息激勵無人機供應鏈，神基（3005）、融程（3416）布局多時，神基董事長黃明漢估2027年營收貢獻上看5%，目前集中火力在海外市場，賣的是無人機大腦，亦即軟硬體技術，而不是無人機組裝，直言：神基在無人機領域若說第二，沒人敢說老大！融程則注資攜手韓國船廠投入無人船研發。

神基布局無人機領域鴨子划水多時，過去在國防部與中科院合作的無人機專案，神基地面控制站及強固電腦就曾曝光，而去年起，神基看好海外無人機市場發揮潛力，也鎖定歐美市場跟當地軍工類型系統整合商合作。

黃明漢表示，無人機是一個很有深度的領域，神基不是賣純硬體，而是賣IP做無人機的大腦，在美國、歐洲、中東等各個國家尋找當地的區域伙伴。

「神基不做天空飛的無人機（UAV）、水下潛的（UUV）、水面跑的（USV/USB）或地上的無人車（UGV）等硬體載具，而是提供核心控制解決方案。」黃明漢說，由於立法院通過無人機預算，法說會現場吸引許多法人關切神基的無人機布局進度。

黃明漢解釋，台灣有許多新創做無人機業務，但該領域很燒錢，新創難以負荷，真正的歐美國際大廠，業務風格保守，平常企業很難敲門跟其合作，這類國防工業大廠只會跟有成功機會者合作，神基就是其一，目前雙方合作關係緊密，工程師每月派去對方公司五六趟，因為牽涉雙方IP的機密，一旦專案合作成立，對手想要切入「連門都沒有！」

硬體為先！精英攜手新樂飛，融程打造無人船

相對神基的軟硬整合化整為零策略，其他國內科技廠商則以硬體合作居多，如精英宣布其主機板研發技術，將與乘用無人機大廠新樂飛合作，在智慧農業、災害應變及設施巡檢等垂直場域合作次世代智慧無人載具系統。

工業電腦廠融程電今年將重心聚焦邊緣 AI、國防軍工與無人載具，除無人機，融程也與韓國大船廠合作，投入大量資源切入無人船生意。董事長呂谷清表示，由於德國車用市場低迷，甚至開始輔導德國分公司轉入無人機控制及軍工無人機領域，以強固型邊緣運算平台推出強固型平板、地面控制站（GCS）及手持型電腦。

提到無人機結構與台廠的供應鏈優勢，呂谷清表示，一台無人機的主要結構包含控制板、馬達與AI 引擎，其中，控制板與馬達這兩個核心硬體零組件都是台灣的強項，也是融程可以發揮處。

一套1萬美元！機密IP合作，搶進軍工大型系統整合商

黃明漢指出，神基是提供地面控制站（GCS）解決方案結合筆電、平板與系統軟體，和當地大型無線電廠商（Radio Module）密切合作，2025年接觸的潛在銷售客戶僅10幾例，今年十倍成長，已經達100多個客戶在接洽，他表示若訂單轉換率高，2027年可望有大貢獻。

由於歐洲國防採購加速，他預估2027年上半無人機業務將加速，全年營收貢獻預估將達5%，今年營收貢獻少，最快第4季度開始出貨。

他指出，無人機合作伙伴都在海外，從交換名片到坐下來談合作案，需要時間開發，目前手上潛在客戶專案超過百件，比去年翻十倍成長，傳統訂單轉換率是20~30%，他樂觀相信神基在此領域可以有更高轉換率。

他表示，GCS業務不宜小看，單價高，進入門檻也高，如果客戶買神基最完整的方案，包含控制箱、控制軟體與無線電模組，一套大概要1萬美元，單價金額非常大。

黃明漢表示，在無人機領域裡，「神基絕對是 Number One！我們假如說老二，業界沒有人在說老大啦」！他14日在法說會中霸氣宣示，無人機業務將占強固電腦業績的8~12%。

台灣國防專案合作，尚未列入無人機5%業績目標他分析，現代化軍工市場需求變化大，過去傳統軍用無人機是將控制台藏在很遠的後方，現在戰爭是把控制站帶到前線戰場，但也讓供應鏈跨入門檻變高。

黃明漢指出，無人機若要在海外市場銷售，有售後服務和政治敏感度問題，因此神基的策略是不自己做整架飛機，會找海外各國當地的伙伴合作，神基提供最核心的控制系統，彼此各自提出專業部分，創造雙贏方案，且在當地組裝，不受到川普關稅政策的影響。

神基目前無人機業務火力集中海外，對於台灣立法院14日通過674億元的無人機國防預算，使得法人在法說會現場頻頻詢問效益，對此黃明漢指出，神基跟主要投標國防部專案的 SI 廠商都有接觸和合作，神基是複數標（multiple 標），大家都有機會。