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宏碁人事異動 營運長高樹國請辭

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
宏碁營運長暨資訊產品事業總經理高樹國。聯合報系資料照
宏碁營運長暨資訊產品事業總經理高樹國。聯合報系資料照

品牌大廠宏碁（2353）14日公告營運長暨資訊產品事業總經理高樹國因個人因素請辭，其職務將由董事長暨執行長陳俊聖先生兼任。同時，高樹國也兼任宏碁集團旗下宏碁遊戲-創（6908）、倚天酷碁-創（2432）董事長，於今日同步宣布離職。

高樹國畢業於國立清華大學電機工程系，於1995年進入宏碁，經歷業務管理、IT產品開發等不同領域的歷練，專業範圍涵蓋產品研發、銷售及行銷方面。2016年3月起升任資訊產品事業總經理，負責營運及資訊產品的完整周期管理，2018再進一步，成為共同營運長，最後於2023年5月起擔任營運長，擁有超過25年的豐富電腦產業經驗。

宏碁 陳俊聖 清華大學

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