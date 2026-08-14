聽新聞
0:00 / 0:00
宏碁人事異動 營運長高樹國請辭
品牌大廠宏碁（2353）14日公告營運長暨資訊產品事業總經理高樹國因個人因素請辭，其職務將由董事長暨執行長陳俊聖先生兼任。同時，高樹國也兼任宏碁集團旗下宏碁遊戲-創（6908）、倚天酷碁-創（2432）董事長，於今日同步宣布離職。
高樹國畢業於國立清華大學電機工程系，於1995年進入宏碁，經歷業務管理、IT產品開發等不同領域的歷練，專業範圍涵蓋產品研發、銷售及行銷方面。2016年3月起升任資訊產品事業總經理，負責營運及資訊產品的完整周期管理，2018再進一步，成為共同營運長，最後於2023年5月起擔任營運長，擁有超過25年的豐富電腦產業經驗。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相
📢Turtle Beach Stealth Pro 2電競耳機開箱！可更換電池、音質驚豔 一鍵跨平台
📢行動電源哪裡回收？內行人曝1超商回收現賺回饋 3C商品獎勵金超誘人
📢 維修沒人關心…PTT沒落？資深鄉民封30年「永遠在野黨」：誰上任就罵誰
📢常答非所問？教你3步管理AI記憶 ChatGPT、Gemini都適用
📢 16款iPhone變值錢！蘋果最新Trade in舊換新價格整理 6款掉價、它少700元
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。