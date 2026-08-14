美祭無人機關稅 漢翔：有訂單就在美生產

美國總統川普宣布對進口無人機及其零組件加徵關稅，台歐日韓等盟友產品適用15%關稅；面對美國強化無人機供應鏈在地化，漢翔表示，若美國客戶提出在地製造需求，且有實際訂單，將評估在美國生產無人機。

美國總統川普（Donald Trump）13日宣布將對進口無人機及其零組件，徵收最高達100%關稅，其中對歐盟、日本、韓國及台灣等盟友產品課徵15%關稅。

在此之前，工研院已與美國無人產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議，成為美國Green UAS境外第一個認可評鑑機構，協助台灣無人機業者就地進行產品驗證，降低赴美認證的時間與成本。國內航太大廠漢翔搶得先機，已攜手學界送驗首件無人機產品，相關資料已送件，取得認證後，將具備進一步爭取美國相關市場的資格。

工研院表示，從Green UAS進一步走向Blue UAS，是自然的認證路徑，業者可依產品線及目標客戶選擇。取得相關認證後，可爭取美國客戶訂單，並可與美國在地製造要求（Buy American Act, BAA）及其他認證路徑並行，兩者並不衝突。

漢翔表示，目前除積極推進認證，也同步觀察美國市場需求，若美國客戶提出在地製造要求，且有實際訂單支撐，漢翔就會評估在美國廠生產無人機。

漢翔先前在法說會上表示，美國廠今年可完成航太品質驗證，將展開高獲利發動機零件投產，透過在美製造的「短鏈」優勢，有利爭取未來國際大單。

業界人士分析，對台灣業者而言，取得美國認證只是進入市場的第一步，後續若要取得更大型、尤其涉及國防及政府採購的訂單，除了產品性能與資安要求，供應鏈來源及美國在地生產能力也可能成為重要競爭條件。

無人機業者私下表示，面對關稅增加，最直接的因應方式就是反映在報價上，「羊毛出在羊身上」，業者不可能長期自行吸收新增成本，因此最終仍可能由客戶承擔。

不過，這也可能形成兩面刃。業者指出，關稅確實具有保護美國本土產業、鼓勵供應鏈在地化的效果，但如果美國本土產業的產品成本及競爭力尚不足以取代進口，關稅提高後，最先受到影響的反而可能是美國企業及政府採購端。

此外，國民黨團今天發布新聞稿指出，全力支持發展無人機產業與強化國防，針對經濟部6年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，及行政院各部會編列的192億元採購預算，合計634億全數通過，並排除在總預算通刪1.5%之外。

國內無人機業者看好，經濟部採購巡防、災防等類型的無人機商機可望啟動，漢翔布局的無人機反制系統也有望受惠。