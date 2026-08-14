收購精誠貢獻獲利試算出爐 台灣大：增持至58%能增加9.7億元
台灣大（3045）日前宣布公開收購全台最大資訊服務業精誠資訊，14日台灣大宣布，收購精誠後，貢獻台灣大獲利試算預估出爐，今年上半年持股11.86%，精誠貢獻業外獲利約1.97億元；公開收購增持39%至58%的情況下，獲利貢獻將分別增加6.53億元及9.7億元。
台灣大哥大公開收購精誠，原本持有11.86%，透過公開收購，以每股184.5元，取得精誠資訊至少39%至58%股權，支付方式為50%現金以及全資子公司台信電訊持有的台灣大股權，交易對價為新台幣98億元至146億元；股票約8,900萬股1.88億股（約台灣大2.4%至3.6%股權），後續需取得公平會對事業結合核准，公開收購時間為8月18日至10月6日。
台灣大計算，溢價約29.5%，全案收購價金上限為291.3億元。
台灣大公開收購自18日啟動，自12日公布公開收購計劃後，精誠13、14日連續兩個交易日跳空漲停，今日上漲15.5元，股價來到172元。
此外，台灣大也試算，公開收購精誠後，對於淨利貢獻影響。2026年上半年精誠營收273.68億元，年增37%，稅後純益16.73億元，年增84%；台灣大上半年營收992.11億元，年增4%，稅後純益86.85億元，年增25%。
台灣大表示，目前持有精誠約11.86%，上半年精誠對台灣大淨利貢獻為1.97億元。依照後續不持股比例試算，擬制2026年上半年淨利貢獻試算，公開收購增持39%，獲利貢獻將增加6.53億元，增持達58%，獲利貢獻將增加9.7億元。
台灣大總經理林之晨表示，台灣大取得精誠過半股權後，後續進行董事改選，更將全面加速整合精誠的「資訊科技（IT）」與台灣大的「通訊科技（CT）」，共創三大ICT綜效，目標在AI時代倍增企業資服市場市占率，首年就將加速貢獻台灣大營收、獲利，未來將逐年墊高，並合併認列精誠營收、獲利。
2025年台灣資服市場年產值約6,596億元，精誠集團加上台灣大市占率僅逾7%，仍有巨大成長空間，林之晨表示，未來市占率將持續墊高，可望在五、六年後倍增至14%，長期企業資服營收年複合成長可達20%以上，加速達成台灣大企業事業群衝刺「千億」營收規模。
此外，進入AI時代，林之晨認為，企業加速轉型升級，ICT整合資服方案需求大增，台灣大與精誠將攜手全面整合算法、算力、算術，實現Ai4iA （AI for Industry Application）願景，更將加大AIDC與高速網路資產投資，共同搶攻企業AI資服商機。
同時台灣大積極擴大區域化布局，林之晨指出，台灣大與精誠在亞洲區域發展策略高度重疊，皆已在日本與大東南亞展開布局，未來深度結盟後，將能攜手加速拓展區域市場，獲取更大國際商機。
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