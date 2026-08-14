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傳雲林屏東建廠 南亞科：與主管機關合作評估用地
台塑集團記憶體廠南亞科傳出將在雲林及屏東興建全新的12吋晶圓廠，南亞科今天表示，鑑於長期策略發展，將持續與相關主管機關合作，評估未來可能所需的新廠用地。
媒體報導，南亞科規劃在雲林及屏東建新廠，切入次世代動態隨機存取記憶體（DRAM）及客製化DRAM。
南亞科今天指出，鑑於長期策略發展，將持續與相關主管機關合作，評估未來可能所需的新廠用地。未來如有任何新廠相關的具體決議，將依規定公告說明。
針對工程師竊取秘密，欲赴中國求職一事，南亞科強調，公司高度重視智慧財產保護，對任何侵害或未經授權使用公司智慧財產權，以及竊取、洩漏、挪用或不當使用公司營業秘密的行為，均採取零容忍政策，並將採取一切必要的法律途徑，追究相關責任，以維護公司及相關權利人的權益。
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