傳雲林屏東建廠 南亞科：與主管機關合作評估用地

美國公布針對大型及具敏感功能無人機將加徵100%關稅，其中對台灣的稅率為15%且不疊加MFN。對此，行政院台美經貿工作小組表示，台灣屬適用相對較低稅率的國家，有助維持我國產品輸美之相對競爭優勢。預期在美國持續強化可信賴供應鏈及無人機市場需求成長下，我國業者將具有爭取潛在轉單及擴大輸美商機之機會。

2026-08-14 17:08