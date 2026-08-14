雷虎：美調高無人機關稅中性偏多 樂見立院預算解凍

針對美國政府調高進口無人機關稅，無人機製造商雷虎今天表示，雖短期增加銷美成本，但美國目的在阻止中國等高敏感國家無人機銷美，且雷虎在美國有工廠，中長期實為利多；雷虎也非常樂見政府與國會共同支持台灣無人機產業發展，讓無人機採購預算全數通過。

雷虎表示，美國此次宣布的無人機政策對雷虎是中性偏利多，短期而言，台灣出口至美國成本確實會增加，但相對競爭力反而提高。台灣產品若適用約15%關稅，當然會增加銷美成本；但若中國或高敏感度產品面臨25%至100%關稅，台灣與中國供應鏈之間的成本差距會大幅縮小。

雷虎指出，美國真正的政策方向，是希望降低對中國無人機與零組件的依賴，對台灣無人機產業是利多。

其次，中長期來看，雷虎指出，美國無人機政策的最大影響不是關稅，而是供應鏈重組。這次政策除了關稅，也明確要求強化美國本土無人機製造，等於告訴全球業者，如果要做美國市場，未來很可能必須走向去除紅色供應鏈及可信賴供應鏈（Trusted SupplyChain），最終達到完全美國製造。

因此，雷虎在美國建立在地製造、組裝能力的戰略重要性進一步提高，雷虎目前美國加州及俄亥俄州工廠將大幅發揮作用，未來將持續推動美國製造（MadeIn USA）無人機，爭取更多美國國防部訂單及標案。

對於國民黨不凍結無人機預算，雷虎強調，非常樂見政府與國會共同支持台灣無人機產業發展。這次新台幣634億元預算過關的意義，不只是採購無人機，更重要的是讓台灣無人機產業未來6年有比較明確、穩定的市場需求，業者才敢持續投入研發、產能與關鍵零組件的國產化。

對雷虎而言，已經布局軍用無人機、第一視角（FPV）、垂直起降（VTOL）及海空無人載具，也持續拓展美國及國際市場。雷虎身為台灣無人機國家隊的一員，非常樂見藉由朝野此次的預算合作，鼓勵更多台灣廠商願意積極研究投資投入，把台灣建立成可信賴、非紅供應鏈的無人機生產基地，進一步打入美國及民主盟友供應鏈。